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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाफादर्स डे पर पिता को लगा दोहरा आघात, मां ने दो मासूम बेटों को दिया जहर, तेलंगाना में दिल दहला देने वाली घटना

फादर्स डे पर पिता को लगा दोहरा आघात, मां ने दो मासूम बेटों को दिया जहर, तेलंगाना में दिल दहला देने वाली घटना

Telangana Police: पिछले कुछ समय से दंपति के बीच विवाद चल रहा था. विवाद के चलते शनिवार (20 जून) की शाम को मां ने कथित तौर पर एक कोल्ड ड्रिंक में चूहा मारने की दवा मिलाई और अपने दोनों बेटों को पिला दी.

Written By : मोहसिन अली |  Edited By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 21 Jun 2026 09:10 PM (IST)
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तेलंगाना के खम्मम जिले के गांधीनगर इलाके में रविवार (21 जून, 2026) को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 35 वर्षीय स्वाति ने कथित तौर पर अपने दो बेटों, 7 वर्षीय वेदिक कुमार और पांच वर्षीय तनिष्क को चूहा मारने की दवा पिलाकर उनकी हत्या कर दी और फिर खुद भी वही जहरीला पदार्थ खा लिया. यह घटना शनिवार (20 जून, 2026) की शाम करीब 7 बजे खम्मम शहर के पंपिंग वेल रोड स्थित उनके किराये के मकान में तब घटी, जब पति-पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद चरम पर था.

दोनों बच्चों को स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जबकि स्वाति की हालत गंभीर बनी हुई है और वह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है. इस दुखद घटना ने पूरे इलाके में मातम पैदा कर दिया है, खासकर फादर्स डे के पावन अवसर पर पिता को अपनी दोनों संतानों को एक साथ खोने का गहरा सदमा सहना पड़ा है.

पति-पत्नी के बीच चल रहा था विवाद, मां ने उठाया बड़ा कदम

पुलिस के अनुसार, स्वाति और उसके पति गोपाल लिंगराजू, जो मूल रूप से खम्मम ग्रामीण मंडल के गुर्रालापाडू गांव के निवासी हैं, पिछले दो सालों से गांधीनगर में किराये के मकान में रह रहे थे. लिंगराजू पाल व्यापार के साथ-साथ एक मोबाइल दुकान पर काम करता है. पिछले कुछ समय से दंपति के बीच गुर्रालापाडू वापस जाने को लेकर तीखा विवाद चल रहा था. 

परिवार के बड़ों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन स्वाति ने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया, जिससे तनाव और बढ़ गया. इसी विवाद के चलते शनिवार (20 जून, 2026) की शाम को उसने कथित तौर पर एक कोल्ड ड्रिंक में चूहा मारने की दवा मिलाई और अपने दोनों बेटों को पिला दी, इसके बाद उसने खुद भी वही जहरीला पेय पी लिया. 

मामले पर तेलंगाना पुलिस ने क्या कहा?

खम्मम थ्री-टाउन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद ही इस घटना का मूल कारण प्रतीत होता है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने मामला दर्ज कर लिया है और सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं. अभी तक मृत बच्चों के पिता का बयान दर्ज नहीं किया गया है. स्वाति की हालत नाजुक बनी हुई है, उसके होश में आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. पुलिस ने बताया कि आस-पड़ोस के लोगों ने जहर खाने के बाद परिवार को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बच्चों की जान निकल चुकी थी.

फादर्स डे के दिन परिवार पर गिरा पहाड़

यह घटना खम्मम शहर के गांधीनगर इलाके में हुई है, जो थ्री टाउन पुलिस स्टेशन की सीमा में आता है. पड़ोसियों ने बताया कि दंपति के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इतना भयानक रूप ले लेगा. स्थानीय लोगों ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और प्रशासन से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.

पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और आत्महत्या के नोट की तलाश भी कर रही है, हालांकि अभी तक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. फादर्स डे के दिन दोनों बच्चों की मौत ने पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ गिर गया है और समाज में एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक विवादों के समाधान की गंभीर आवश्यकता पर बहस छेड़ दी है. 

यह भी पढ़ेंः नीट परीक्षा देने गलत सेंटर पर पहुंच गया छात्र, पुलिसकर्मी बना मददगार, बाइक से टाइम पर सही केंद्र पहुंचाया

Published at : 21 Jun 2026 09:10 PM (IST)
Tags :
Telangana Police Father's Day TELANGANA Khamam
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