फर्जी हेल्थ कैंप लगाकर ग्रामीणों के आधार कार्ड से बनवाते थे सिम, दो गिरफ्तार

साइबर ठगी के लिए सिम कार्ड और ई-सिम उपलब्ध कराने वाले एक नेटवर्क का दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में मथुरा से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि दोनों ग्रामीण इलाकों में फर्जी हेल्थ कैंप लगाकर लोगों को सस्ती दवाइयां देने का झांसा देते थे और इस बहाने उनके आधार कार्ड व बायोमेट्रिक जानकारी हासिल कर लेते थे.बाद में इन जानकारियों का इस्तेमाल सिम कार्ड लेने के लिए किया जाता था. .

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पिछले करीब एक साल से सिम कार्ड और ई-सिम को खरीदने और बेचने में शामिल थे. जांच में सामने आया है कि दोनों रोजाना करीब 20 से 30 ई-सिम का कारोबार करते थे.पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क के जरिए एक साल में 3 हजार से ज्यादा सिम एक्टिवेट किए गए.आरोपियों से जुड़े सिम कार्ड के तार साइबर क्राइम की 20 से ज्यादा शिकायतों से भी मिले है. इन शिकायतों में डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी के मामले भी शामिल है.

डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी की जांच से सामने आया मामला

पुलिस के मुताबिक, ये मामला एक डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी की जांच के दौरान सामने आया. शिकायतकर्ता श्रीनिवास को आरोपियों ने व्हाट्सऐप के जरिए संपर्क किया था.उन्हें कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर करीब दो हफ्ते तक डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धमकाया गया.इस दौरान उनसे अलग-अलग छह बैंक खातों में आरटीजीएस के जरिए 1.64 करोड़ रुपये ट्रांसफर करा लिए गए.

इस मामले में 1 सितंबर 2026 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने ई-एफआईआर दर्ज की गई थी.मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल नंबरों और डिजिटल डिवाइस से मिले डेटा का विश्लेषण किया.इससे जांच की कड़ी उत्तर प्रदेश के वृंदावन और मथुरा तक पहुंची.

पुलिस ने 20 और 21 अक्टूबर की रात मथुरा के फरह क्षेत्र के गांव फतीहा में छापा मारकर जितेंद्र सिंह और ब्रजेश कुमार को गिरफ्तार किया.दोनों को आगे की जांच के लिए दिल्ली लाया गया.

फिजिकल सिम को ई-सिम में बदला

शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी ऑनलाइन ग्रुप और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए एक्टिवेटेड ई-सिम हासिल करते थे. वे फिजिकल सिम को ई-सिम में बदलकर उसके क्यूआर कोड भी दूसरे लोगों को उपलब्ध कराते थे.पुलिस के मुताबिक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए भी इनकी खरीद-फरोख्त की जाती थी.

जांच में सामने आया है कि आरोपी एक एक्टिवेटेड सिम या ई-सिम करीब 800 से 1200 रुपये में खरीदते थे और उसे लगभग 2000 रुपये में बेच देते थे. इस कारोबार में भुगतान के लिए यूएसडीटी नाम की क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है.

पुलिस को आरोपियों के विदेशी संपर्कों से जुड़े कुछ सुराग भी मिले है.जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इन संपर्कों के जरिए सिम कहां भेजे जाते थे और साइबर ठगी के नेटवर्क में इनकी क्या भूमिका थी.

पुराने फोन तोड़ देते थे

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन मोबाइल फोन बरामद किए है. जांच में पता चला कि वे पकड़े जाने से बचने के लिए समय-समय पर अपने मोबाइल फोन बदलते थे और पुराने फोन तोड़ देते थे. पुलिस अब बरामद मोबाइल की जांच कर रही है. ताकि दूसरे आरोपियों और साइबर ठगी के मामलों से जुड़े सबूत जुटाए जा सके.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक.इस मामले में आगे की जांच जारी है.पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों ने कितने लोगों की पहचान का गलत इस्तेमाल किया और उनके जरिए कितने साइबर ठगी के मामलों को अंजाम दिया गया.