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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाट्विशा शर्मा मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक आज अहम सुनवाई, हाई-प्रोफाइल केस पर देश की नजरें

ट्विशा शर्मा मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक आज अहम सुनवाई, हाई-प्रोफाइल केस पर देश की नजरें

भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. इसके अलावा भोपाल जिला अदालत में भी अहम सुनवाई होनी है.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 25 May 2026 11:29 AM (IST)
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भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब न्यायिक लड़ाई के निर्णायक दौर में पहुंच गया है. सोमवार (25 मई) को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. इसके अलावा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और भोपाल जिला अदालत में भी अहम सुनवाई होनी है. अगले 24 घंटे इस केस की दिशा तय करने वाले माने जा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच संस्थागत पक्षपात, जांच प्रक्रिया और पुलिस-अस्पताल की भूमिका को लेकर सुनवाई कर रही है. इस सुनवाई पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह को भोपाल कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग पर सुनवाई होगी. यह याचिका शासन और ट्विशा शर्मा के पिता की ओर से दायर की गई है. भोपाल जिला अदालत में समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को 12 मई से 20 मई तक की कॉल डिटेल सुरक्षित रखने और भोपाल एम्स के CCTV फुटेज संरक्षित रखने संबंधी आवेदन पर सुनवाई होगी.

क्यों चर्चा में है मामला?
ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. परिवार और प्रशासन के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं, वहीं न्यायपालिका की सक्रियता के चलते यह मामला अब हाई-प्रोफाइल बन चुका है. तीन अलग-अलग अदालतों में एक साथ सुनवाई होने से आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है. ट्विशा शर्मा की बॉडी का दूसरा पोस्टमॉर्टम कल (24 मई) को दिल्ली एम्स की टीम ने किया. भोपाल में ही ट्विशा का अंतिम संस्कार किया गया.

कब हुई थी मौत
ट्विशा शर्मा की मौत 12 मई को हुई थी और अगले ही दिन भोपाल AIIMS में शव का पोस्टमार्टम किया गया. पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह जीवित अवस्था में फंदे से लटकना बताया गया था. डॉक्टरों के मुताबिक ट्विशा के शरीर पर किसी बड़े संघर्ष या घातक हमले के निशान नहीं मिले. 

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 25 May 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
Bhopal MP High Court District Court SUPREME COURT Twisha Sharma
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