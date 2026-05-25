भोपाल के हाई-प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत मामले पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेहद अहम टिप्पणी की है. सोमवार (25 मई, 2026) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि तलाकशुदा बेटी मरी हुई बेची से ज्यादा अच्छी होती है. उन्होंने ट्विशा शर्मा के परिवार को लेकर भी नाराजगी जताई और कहा कि उन्हें समय रहते बेटी की शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए था.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचौली की बेंच के सामने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता पेश हुए, जबकि आरोपी परिवार का पक्ष सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने रखा.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार एसजी तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान ट्विशा की सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की ओर से टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू देने, अपनी बहू को बदनाम करने की कोशिश करने और जांच में सहयोग न करने की दलीलें दीं. जब सिद्धार्थ दवे ने मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज पूरा बयान आज के अखबार में छपा है, तो एसजी तुषार मेहता ने कहा, 'और खुद ट्विशा की सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह अलग-अलग चैनलों पर जाकर इंटरव्यू दे रही हैं और अपनी बहू को बदनाम करने वाले बयान दे रही हैं.'

सीजेआई सूर्यकांत ने सिद्धार्थ दवे की दलीलों पर कहा कि हम कोई भी नैरेटिव गढ़ने के खिलाफ हैं, इसीलिए सीबीआई को जांच सौंपी गई है. उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस और न्यायपालिका पर भरोसा है. साथ ही उन्होंने मीडिया से जिम्मेदारी के साथ अपना काम करने, किसी पक्ष के बयान पर दावे न करने और पक्षों के दोस्तों और रिश्तेदारों से बात नहीं करने की अपील की है.

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एसजी मेहता ने कोर्ट को यह भी बताया कि कई बार गिरिबाला सिंह का बयान लेने की कोशिश की गई, लेकिन वह आनाकानी कर रही हैं. सास ने जांच में सहयोग नहीं किया. गिरिबाला के वकील ने इसका विरोध किया और कहा, 'यह गलत है. ऐसी बात यहां नहीं करनी चाहिए. उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया है.'

ट्विशा शर्मा के पीड़ित परिवार की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि घटना के तीन दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई, सबूतों को सुरक्षित रखने में भी लापरवाही बरती गई. उन्होंने कहा कि गिरिबाला सिंह खुद ही अपना कॉल डेटा रिकॉर्ड पेश कर रही थीं, जिसकी अनुमति नहीं है. एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार दिल्ली एम्स की टीम ने ट्विशा का दूसरा पोस्टमार्टम रविवार को कर लिया है.

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(निपुण सहगल के इनपुट के साथ)