एक विशेष अदालत ने मंगलवार को मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी रिटायर्ड न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ा दी.भोपाल सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद यह आदेश पारित किया.सुनवाई के बाद दोनों को अगली सुनवाई की तारीख तक न्यायिक हिरासत में रहने का निर्देश दिया गया.

इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपियों से आगे की हिरासत में पूछताछ की मांग नहीं की.एजेंसी मामले से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज करने के अलावा दस्तावेजी, फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच करके अपनी जांच जारी रखे हुए है.मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गईं. इस घटना में द्विशा के परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की.

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हिरासत फिर बढ़ी

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जांच सीबीआई को सौंप दी. केंद्रीय एजेंसी तब से इस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें ट्विशा की मौत के कारणों की जांच शामिल है. इस महीने की शुरुआत में सीबीआई ने ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह और उनके पति समर्थ सिंह को गिरफ्तार किया था.उन्हें विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसने प्रारंभ में सीबीआई को पूछताछ के लिए हिरासत में भेज दिया. सीबीआई की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और तब से वे भोपाल केंद्रीय जेल में बंद हैं .मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिर से अदालत में पेश किया गया.

अगली सुनवाई 14 जुलाई



सीबीआई ने अब तक यही कहा कि जांच जारी है और उसने जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है. सीबीआई के अधिकारी द्विशा शर्मा की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों की जांच कर रहे हैं. सीबीआई ने मामले से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की है और जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों का सत्यापन जारी रखे हुए है. अदालत द्वारा गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ाए जाने के बाद सीबीआई से उम्मीद की जा रही है कि वह मामले में अगला कानूनी कदम उठाने से पहले अपनी जांच जारी रखेगी.

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