हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मॉडल ट्विशा की मौत का राज अभी भी दफ्न! रिटायर्ड जज और बेटे की जेल बढ़ी, CBI के अगले कदम पर सबकी नजर'

'मॉडल ट्विशा की मौत का राज अभी भी दफ्न! रिटायर्ड जज और बेटे की जेल बढ़ी, CBI के अगले कदम पर सबकी नजर'

मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और बेटे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ा दी गई. CBI फोरेंसिक, इलेक्ट्रॉनिक सबूत और गवाहों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 30 Jun 2026 07:33 PM (IST)
Preferred Sources

एक विशेष अदालत ने मंगलवार को मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी रिटायर्ड न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ा दी.भोपाल सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद यह आदेश पारित किया.सुनवाई के बाद दोनों को अगली सुनवाई की तारीख तक न्यायिक हिरासत में रहने का निर्देश दिया गया. 

इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपियों से आगे की हिरासत में पूछताछ की मांग नहीं की.एजेंसी मामले से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज करने के अलावा दस्तावेजी, फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच करके अपनी जांच जारी रखे हुए है.मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गईं. इस घटना में द्विशा के परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की.

यह भी पढ़ें : भरत तिवारी केस: जांच पर हो रही सियासत के बीच बिहार BJP चीफ का बड़ा बयान, 'सम्राट चौधरी ने…'

हिरासत फिर बढ़ी

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जांच सीबीआई को सौंप दी. केंद्रीय एजेंसी तब से इस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें ट्विशा की मौत के कारणों की जांच शामिल है. इस महीने की शुरुआत में सीबीआई ने ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह और उनके पति समर्थ सिंह को गिरफ्तार किया था.उन्हें विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसने प्रारंभ में सीबीआई को पूछताछ के लिए हिरासत में भेज दिया. सीबीआई की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और तब से वे भोपाल केंद्रीय जेल में बंद हैं .मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिर से अदालत में पेश किया गया. 

अगली सुनवाई 14 जुलाई

सीबीआई ने अब तक यही कहा कि जांच जारी है और उसने जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है. सीबीआई के अधिकारी द्विशा शर्मा की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों की जांच कर रहे हैं. सीबीआई ने मामले से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की है और जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों का सत्यापन जारी रखे हुए है. अदालत द्वारा गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ाए जाने के बाद सीबीआई से उम्मीद की जा रही है कि वह मामले में अगला कानूनी कदम उठाने से पहले अपनी जांच जारी रखेगी.

यह भी पढ़ें : 'BJP को फायदा पहुंचाने के लिए SIR में हेरफेर...', बोलीं सागरिका घोष, 23 विपक्षी दलों ने CJI को लिखा लेटर

Published at : 30 Jun 2026 07:33 PM (IST)
Tags :
CBI Investigation Twisha Sharma Giribala Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मॉडल ट्विशा की मौत का राज अभी भी दफ्न! रिटायर्ड जज और बेटे की जेल बढ़ी, CBI के अगले कदम पर सबकी नजर'
'मॉडल ट्विशा की मौत का राज अभी भी दफ्न! रिटायर्ड जज और बेटे की जेल बढ़ी, CBI के अगले कदम पर सबकी नजर'
इंडिया
मैं भी एक इंसान, मेरे भी दुख-तकलीफ...बिना ट्रायल तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद ने सुनाई आपबीती
मैं भी एक इंसान, मेरे भी दुख-तकलीफ...बिना ट्रायल तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद ने सुनाई आपबीती
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर कांग्रेस ने कह दी ऐसी बात, BJP को घेरा
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर कांग्रेस ने कह दी ऐसी बात, BJP को घेरा
इंडिया
8वीं के सिलेबस में फिल्म- हम दिल दे चुके सनम का गाना निंबूड़ा, मचा बवाल, ओडिशा की शिक्षा नीति पर उठे सवाल
8वीं सिलेबस में हम दिल दे चुके सनम के निंबूड़ा वाले गाने पर बवाल, ओडिशा की शिक्षा नीति पर सवाल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'बॉर्डर' के बाद सनी देओल और अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आमने-सामने हैं
कुदरत का डबल अटैक! Venezuela में भूकंप के बाद बाढ़ | Climate Crisis | Latest News
Farah Khan ने बताया क्यों Bigg Boss होस्ट करना था आसान, Lock Upp पर भी कही बड़ी बात
‘Ab Hoga Hisaab’ की स्टारकास्ट ने खोले कई राज, Sanjay Kapoor, Mouni Roy और Shaheer Sheikh की Interesting बातचीत
Mumbai Rains: मुंबई में आंधी-बारिश का डबल अटैक, उखड़े पेड़, रास्ते ब्लॉक, गाड़ियां तबाह | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में फिर से आने वाला है ऊर्जा संकट? स्टॉक में कितने दिनों का कच्चा तेल बचा? रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा
भारत में फिर से ऊर्जा संकट, स्टॉक में कितने दिनों का बचा कच्चा तेल? हैरान करने वाली आयी रिपोर्ट
महाराष्ट्र
शियाओं के खिलाफ गुस्सा, पत्नी से जुदाई और सालभर इंतजार... मुहर्रम पर फैयाज ने क्यों बांटे जहरीले कैप्सूल?
शियाओं के खिलाफ गुस्सा, पत्नी से जुदाई और सालभर इंतजार... मुहर्रम पर फैयाज ने क्यों बांटे जहरीले कैप्सूल?
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
इंडिया
Monsoon Update: आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
विश्व
Explained: जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक... क्या-क्या कमाल किए?
जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक बड़े कमाल
इंडिया
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget