भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में CBI ने आगे की जांच पूरी करने के लिए अदालत से 60 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है. भोपाल की जिला एवं सत्र अदालत ने CBI से पहले पिछले 90 दिनों में की गई जांच का पूरा विवरण पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.

CBI ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय पहले हलफनामा दायर कर कहा था कि मामले की आरोपी गिरिबाला सिंह प्रभावशाली हैं. वह भोपाल में मुकदमे को प्रभावित कर सकती हैं.

जांच में इन अहम सबूतों की रिपोर्ट बाकी

सीबीआई को अभी कई चीजों की जांच करना बाकी है साथ ही अभी कई रिपोर्ट नहीं आई हैं. ट्विशा शर्मा के आईफोन से डेटा निकालने की फॉरेंसिक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई. घर से जब्त DVR और CCTV फुटेज की जांच रिपोर्ट का इंतजार है. CCTV फुटेज में छेड़छाड़ और रिकॉर्डिंग की निरंतरता की जांच होनी है और दिल्ली स्थित CFSL से फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है.

CBI ने 17 अगस्त 2026 को मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन डिजिटल और फॉरेंसिक सबूतों की जांच के लिए आगे की विवेचना जारी है. सुनवाई के दौरान आरोपी समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह की जेल में सुरक्षा का मुद्दा भी उठा. जेल प्रशासन ने अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश की.

कब होगी अगली सुनवाई

अब 23 नवंबर को होने वाली सुनवाई में CBI की 60 दिन की अतिरिक्त समय मांगने वाली अर्जी पर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी.

बता दें 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा शादी के पांच महीने बाद भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं. इस केस की जांच सीबीआई कर रही है. केस में ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उनकी सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है. इन दोनों के खिलाफ 600 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है. ट्विशा के परिवार ने समर्थ और गिरिबाला सिंह पर दहेज उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है.

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