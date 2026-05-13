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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानीट पेपर लीक से देशभर में बवाल, जानें क्या है तमिलनाडु सीएम विजय का रिएक्शन

नीट पेपर लीक से देशभर में बवाल, जानें क्या है तमिलनाडु सीएम विजय का रिएक्शन

NEET Exam Cancelled 2026: तमिलनाडु के सीएम विजय ने कहा कि नीट को समाप्त किया जाए और राज्यों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर MBBS और अन्य मेडिकल कोर्सेज में सीटें भरने की अनुमति दी जाए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 13 May 2026 10:37 PM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले सीबीआई ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी ने देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी भी की है और महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने केंद्र सरकार ने नीट को समाप्त करने की मांग की है.

नीट को समाप्त किया जाए: विजय

उन्होंने कहा, 'नीट परीक्षा से ग्रामीण क्षेत्रों, सरकारी स्कूलों और तमिल माध्यम के छात्रों को भारी नुकसान होता है. तमिलनाडु सरकार नीट का शुरुआत से ही विरोध करती रही है. नीट को समाप्त किया जाए और राज्यों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर MBBS और अन्य मेडिकल कोर्सेज में सीटें भरने की अनुमति दी जाए.'

सीबीआई के अनुसार, इस मामले में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों में नासिक (महाराष्ट्र) का रहने वाला शुभम खैरनार, जयपुर (राजस्थान) के मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और गुरुग्राम (हरियाणा) का यश यादव शामिल हैं. जांच एजेंसी ने यह मामला 12 मई 2026 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की लिखित शिकायत पर दर्ज किया था.

नीट पेपर लीक मामले में छापेमारी

सीबीआई ने राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कई राज्यों में छापेमारी की. तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है. एजेंसी राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) के साथ समन्वय में काम कर रही है, जिसने इस मामले की प्रारंभिक जांच की थी.

कई अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है. जांच एजेंसी तकनीकी, डिजिटल फोरेंसिक और आर्थिक स्थिति की जांच-पड़ताल के माध्यम से पूरे पेपर लीक सिंडिकेट की जड़ तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. सीबीआई ने कहा कि वह इस मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और पेशेवर जांच के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. पेपर लीक से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. जो भी व्यक्ति इस घोटाले में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जांच एजेंसी ने अपील की है कि आमजन और परीक्षा से जुड़े किसी भी व्यक्ति के पास इस मामले से संबंधित कोई जानकारी हो तो वह सीबीआई को उपलब्ध कराए. जांच अभी जारी है और आगे और गिरफ्तारियां हो सकती है.

ये भी पढ़ें : NEET यूजी-2026 परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार, कई ठिकानों पर पड़े छापे

Published at : 13 May 2026 10:36 PM (IST)
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