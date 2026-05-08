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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु में कौन बनाएगा सरकार? राज्यपाल ने विजय की TVK को नहीं दिया न्योता, DMK-AIADMK आएंगे साथ?

तमिलनाडु में कौन बनाएगा सरकार? राज्यपाल ने विजय की TVK को नहीं दिया न्योता, DMK-AIADMK आएंगे साथ?

Tamil nadu election: तमिलनाडु में नई सरकार के गठन की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है. हर कुछ घंटों में हालात बदल रहे हैं और सत्ता के समीकरण नई दिशा लेते दिखाई दे रहे हैं.

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 08 May 2026 07:02 AM (IST)
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तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त किसी फिल्मी सस्पेंस से कम नहीं लग रही. हर कुछ घंटों में हालात बदल रहे हैं और सत्ता के समीकरण नई दिशा लेते दिखाई दे रहे हैं. राज्य में सरकार गठन को लेकर जारी असमंजस के बीच अब राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है.

सरकार बनाने पर सस्पेंस बरकरार

एक्टर और TVK चीफ विजय ने गुरुवार को दूसरी बार राज्यपाल से मुलाकात की. विजय ने खुद को राज्य की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का नेता बताते हुए सरकार बनाने का न्योता देने की मांग की. लेकिन सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने साफ कर दिया कि सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन फिलहाल उनके पास नहीं है. इसी वजह से उनसे बहुमत साबित करने लायक समर्थन जुटाकर आने को कहा गया.

तमिलनाडु में बढ़ी सियासी हलचल

राज्यपाल के इस रुख के बाद तमिलनाडु की राजनीति में हलचल और तेज हो गई. एक तरफ डीएमके की विधायक दल की बैठक हुई, वहीं दूसरी ओर पुडुचेरी के एक रिसॉर्ट में AIADMK विधायकों की अहम बैठक आयोजित की गई.

क्या साथ आएंगे DMK-AIADMK?

DMK की बैठक के बाद पार्टी की ओर से कहा गया कि जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, लेकिन अगर राजनीतिक परिस्थितियों के चलते कोई बड़ा फैसला लेना पड़ा तो पार्टी अध्यक्ष एमके स्टालिन को उसका पूरा अधिकार होगा. DMK के इस बयान ने राज्य की राजनीति में नई अटकलों को जन्म दे दिया है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि कहीं DMK और AIADMK किसी रणनीतिक समझौते की ओर तो नहीं बढ़ रहे.

उधर, रिसॉर्ट में हुई बैठक के बाद AIADMK महासचिव  ने पार्टी विधायकों से एकजुट रहने की अपील की. सूत्रों के मुताबिक उन्होंने विधायकों से कहा कि जल्द 'अच्छी खबर' मिलेगी. इस बयान के बाद सत्ता समीकरणों को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं.

तमिलनाडु: विजय की पार्टी TVK के सभी 108 MLAs दे देंगे इस्तीफा, अगर DMK या AIADMK ने उठाया ये कदम

TVK खेमे में बढ़ी बेचैनी

राज्यपाल की ओर से हो रही देरी और द्रविड़ दलों के बदलते संकेतों के बीच TVK खेमे में बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है. पार्टी सूत्रों का दावा है कि अगर DMK और AIADMK अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो TVK के सभी विधायक सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं. हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इसे TVK की ओर से दबाव बनाने की रणनीति भी मान रहे हैं.

कब शपथ लेंगे विजय ?

तमिलनाडु की राजनीति में हर पल नई चाल चल रही है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या थलपति विजय आखिरकार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाएंगे, या फिर उनकी ताजपोशी सियासी समीकरणों में उलझकर रह जाएगी. फिलहाल पूरे राज्य की नजरें लोकभवन और द्रविड़ दलों की अगली चाल पर टिकी हुई हैं.

तमिलनाडु: विजय की पार्टी TVK के सभी 108 MLAs दे देंगे इस्तीफा, अगर DMK या AIADMK ने उठाया ये कदम

Published at : 08 May 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
DMK Vijay AIADMK TVK Tamil Nadu Election Result 2026
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