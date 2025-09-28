हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'थलपति विजय ने ठुकराई सलाह', करूर भगदड़ पर पुलिसा का दावा, बताया क्यों और कैसे बेकाबू हुई भीड़

'थलपति विजय ने ठुकराई सलाह', करूर भगदड़ पर पुलिसा का दावा, बताया क्यों और कैसे बेकाबू हुई भीड़

Vijay Rally Stampede: विजय की पार्टी टीवीके का कहना है कि रैली में पथराव और पुलिस कार्रवाई से भगदड़ मची, लेकिन पुलिस का दावा है कि ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 28 Sep 2025 07:03 PM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की रैली के दौरान हुई भगदड़ में कम से कम 40 लोगों की मौत के बाद सियासी विवाद गहराता जा रहा है. टीवीके ने आरोप लगाया था कि भीड़ पर पथराव और पुलिस लाठीचार्ज के चलते भगदड़ की स्थिति बनी. हालांकि, रविवार को तमिलनाडु पुलिस ने इन दावों को खारिज कर दिया और कहा कि हादसे की वजह, भीड़ का अनियंत्रित हो जाना था.

पुलिस ने पथराव और लाठीचार्ज से किया इनकार
टीवीके का कहना है कि रैली में पथराव और पुलिस कार्रवाई से भगदड़ मची, लेकिन पुलिस का दावा है कि ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) डेविडसन देवसिरवथम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पार्टी नेतृत्व ने भारी भीड़ के बावजूद अधिकारियों की सलाह को नजरअंदाज किया और कार्यक्रम को संकरी जगह पर आयोजित किया.

नमक्कल और करूर की भीड़ एक साथ उमड़ी
एडीजीपी देवसिरवथम ने बताया कि विजय का कार्यक्रम तय समय से कई घंटे देरी से शुरू हुआ. विजय शाम 6 बजे करूर पहुंचे, जबकि इससे पहले नमक्कल में उनका एक और कार्यक्रम निर्धारित था. देरी की वजह से नमक्कल से आए लोग भी करूर पहुंच गए और वहां पहले से मौजूद भीड़ में शामिल हो गए. इससे भीड़ का आकार अचानक बढ़ गया और हालात बिगड़ गए.

अनुमान से ज्यादा जुटी भीड़
पुलिस अधिकारी ने कहा कि टीवीके ने करूर रैली के लिए 12,000 लोगों की अनुमति ली थी और उसके मुताबिक पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था. लेकिन, वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो गई. अधिकारी ने यह भी बताया कि विजय की बस के अंदर रोशनी न होने से लोग उन्हें देख नहीं पाए और बस के साथ आगे बढ़ने लगे. इससे धक्का-मुक्की और अफरातफरी बढ़ गई.

आयोजकों ने अनसुनी की पुलिस की सलाह
एडीजीपी के अनुसार, पुलिस ने आयोजकों से अपील की थी कि विजय को कम भीड़ वाले क्षेत्र में संबोधन करना चाहिए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई. उन्होंने खुफिया तंत्र की विफलता के आरोपों को भी खारिज किया और कहा कि संभावित भीड़ को लेकर पर्याप्त आकलन किया गया था.

TVK की अदालत में अपील
इस बीच, विजय की पार्टी टीवीके ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए करूर भगदड़ की स्वतंत्र जांच की मांग की है. पार्टी चाहती है कि मामले की जांच या तो केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या फिर विशेष जांच दल (SIT) को सौंपी जाए. टीवीके का आरोप है कि यह हादसा आकस्मिक नहीं था, बल्कि एक 'साजिश' थी. पार्टी ने पथराव, पुलिस लाठीचार्ज और बिजली गुल होने की घटनाओं को भगदड़ की वजह बताया है.

Published at : 28 Sep 2025 06:59 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Stampede Actor Vijay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
करूर भगदड़: हादसा या साजिश... TVK ने की CBI जांच की मांग, मामला पहुंचा हाई कोर्ट | अब तक के बड़े अपडेट
करूर भगदड़: हादसा या साजिश... TVK ने की CBI जांच की मांग, मामला पहुंचा हाई कोर्ट | अब तक के बड़े अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की बायोपिक पर अखिलेश का तंज, बोले- 'BJP के 4 विधायक भी फिल्म...'
CM योगी की बायोपिक पर अखिलेश का तंज, बोले- 'BJP के 4 विधायक भी फिल्म...'
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
करूर भगदड़: हादसा या साजिश... TVK ने की CBI जांच की मांग, मामला पहुंचा हाई कोर्ट | अब तक के बड़े अपडेट
करूर भगदड़: हादसा या साजिश... TVK ने की CBI जांच की मांग, मामला पहुंचा हाई कोर्ट | अब तक के बड़े अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की बायोपिक पर अखिलेश का तंज, बोले- 'BJP के 4 विधायक भी फिल्म...'
CM योगी की बायोपिक पर अखिलेश का तंज, बोले- 'BJP के 4 विधायक भी फिल्म...'
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
विश्व
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
बिहार
Bihar Bridge: बिहार के नालंदा में नवनिर्मित आरओबी पुल का स्ट्रक्चर ढहा, कई मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर
बिहार के नालंदा में नवनिर्मित आरओबी पुल का स्ट्रक्चर ढहा, कई मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर
जनरल नॉलेज
Biggest Ramlila Of UP: उत्तर प्रदेश के इस जिले में होती है सबसे बड़ी रामलीला, करोड़ों की संख्या में देखने आते हैं लोग
उत्तर प्रदेश के इस जिले में होती है सबसे बड़ी रामलीला, करोड़ों की संख्या में देखने आते हैं लोग
हेल्थ
Hypertension Signs In Eyes: आंखों में दिखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के ये लक्षण, गलती कर दी तो चली जाएगी आंखों की रोशनी
आंखों में दिखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के ये लक्षण, गलती कर दी तो चली जाएगी आंखों की रोशनी
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget