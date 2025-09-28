हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTVK Rally Stampede: संकरी सड़क, बिजली गुल और बेतहाशा हुजूम... चश्मदीदों ने बताया कैसे मची विजय की रैली में भगदड़?

TVK Rally Stampede: संकरी सड़क, बिजली गुल और बेतहाशा हुजूम... चश्मदीदों ने बताया कैसे मची विजय की रैली में भगदड़?

Vijay Rally Stampede: एक पीड़ित परिवार के सदस्य ने कहा कि काफी देर हो गई थी, लोग विजय सर की एक झलक देखना चाहते थे. लेकिन बिजली चली गई और विजय सर के आने से पहले लोगों का हुजूम उमड़ गया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 28 Sep 2025 05:52 PM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख और अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की करूर रैली में शनिवार (27 सितंबर, 2025) की रात अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई. इस भयावह हादसे में अब तक कुल 39 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. इसके अलावा, कई दर्जन लोग इस भगदड़ में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी अस्पताल में इलाज जारी है. चश्मदीदों, पीड़ित परिवारों और घटनास्थल से मिली तस्वीरों ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि कैसे कुछ ही मिनटों में उत्सव जैसा माहौल अब तक की सबसे भयावह राजनीतिक भगदड़ में तब्दील हो गई.

इस हादसे के बारे में एक शख्स विनोद कुमार, जिनकी भाभी इस हादसे में मारी गईं, ने कहा कि उनका पूरा परिवार TVK प्रमुख विजय को देखने के लिए देर रात तक रुका हुआ था, लोग विजय को प्यार से विजय मामा कहकर बुलाते हैं. उन्होंने कहा, ‘काफी देर हो रही थी, लेकिन वे लोग विजय सर को एक बार देखना चाहते थे. वहीं, शनिवार शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच बिजली कट गई थी और विजय सर के आने से ठीक पहले लोगों की हुजूम अचानक से बढ़ गया था.’

उन्होंने कहा, ‘इस हादसे में मेरी भाभी और उनके 11 साल और 7 साल के दो बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. दोनों बच्चे इस दौरान सांस लेने में परेशानी से जूझ रहे थे और वह अपनी मां से अलग हो गए थे. वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उनके मौत का कारण दम घुटना बताया गया है.’

हादसे के बाद घटनास्थल पर लगे जूतों के ढेर और फैला था मलबा

इस भयानक हादसे के बाद करूर स्थित घटनास्थल पर जूते-चप्पलों के ढेर लगे थे. इसके अलावा, पानी की बोतलें, फटे हुए झंडे और मलबा बिखरा हुआ देखा गया. हादसे के दौरान कई लोग अपने आपको बचाते हुए सड़क किनारे खुले नालों तक में गिर गए थे, तो कुछ लोगों ने ऊंचे स्थानों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो दोबारा नीचे गिर गए. इस दौरान पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया.

एक शख्स ने घटना को लेकर कहा, ‘लोग विजय का नाम जोर-जोर से पुकार रहे थे. ऐसे में काफी लोगों को यह समझ नहीं आया कि भगदड़ मच चुकी है. लोग नीचे गिरने वालों पर पैर रखकर आगे बढ़ते चले गए. लेकिन जब लोग सुबह में हादसे वाली जगह पर पहुंचे तो उस तबाही के मंजर को देखकर वे सन्न रह गए. करूर के सरकारी अस्पतालों में घायलों से भर गया था, अस्पताल के कर्मियों के साथ पुलिस भी लोगों के मदद में जुटी थी. वहीं, शव गृह के बाहर पूरी रात मृत लोगों के परिवारों रोते-बिलखते रहे.

यह भी पढ़ेंः Vijay Rally Stampede: एक्टर विजय की रैली में भगदड़ से 39 लोगों की मौत, सामने आया असदुद्दीन ओवैसी का पहला रिएक्शन; जानें क्या कहा?

Published at : 28 Sep 2025 05:27 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Vijay Vijay Thalapathy TVK Karur Stampede
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कई मौलाना भाजपा से मिले हुए...'बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला दावा
'कई मौलाना भाजपा से मिले हुए...'बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
'ड्रामेबाज' पाकिस्तान की एक और गंदी हरकत, PCB ने इस भारतीय क्रिकेटर पर लगाए आरोप, जानें पूरा मामला
'ड्रामेबाज' पाकिस्तान की एक और गंदी हरकत, PCB ने इस भारतीय क्रिकेटर पर लगाए आरोप, जानें पूरा मामला
ओटीटी
Films Releasing On OTT: अक्टूबर में ओटीटी लवर्स की बल्ले बल्ले! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
अक्टूबर में OTT लवर्स की मौज होगी! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कई मौलाना भाजपा से मिले हुए...'बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला दावा
'कई मौलाना भाजपा से मिले हुए...'बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
'ड्रामेबाज' पाकिस्तान की एक और गंदी हरकत, PCB ने इस भारतीय क्रिकेटर पर लगाए आरोप, जानें पूरा मामला
'ड्रामेबाज' पाकिस्तान की एक और गंदी हरकत, PCB ने इस भारतीय क्रिकेटर पर लगाए आरोप, जानें पूरा मामला
ओटीटी
Films Releasing On OTT: अक्टूबर में ओटीटी लवर्स की बल्ले बल्ले! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
अक्टूबर में OTT लवर्स की मौज होगी! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
विश्व
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
दिल्ली NCR
दिल्ली: यमुनापार से जुड़ेगा दिल्ली का हर कोना, सीएम रेखा गुप्ता ने दी 300 'देवी' बसों की सौगात
दिल्ली: यमुनापार से जुड़ेगा दिल्ली का हर कोना, सीएम रेखा गुप्ता ने दी 300 'देवी' बसों की सौगात
जनरल नॉलेज
Mughlai Food: दिल्ली में 18वीं सदी से पहले नहीं थी मिर्च, फिर मुगलों ने कैसे बनाया मुगलई फूड?
दिल्ली में 18वीं सदी से पहले नहीं थी मिर्च, फिर मुगलों ने कैसे बनाया मुगलई फूड?
शिक्षा
अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह से नोएडा में सीखने हैं बैटिंग टिप्स, जानें कहां कर सकते हैं अप्लाई?
अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह से नोएडा में सीखने हैं बैटिंग टिप्स, जानें कहां कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
Embed widget