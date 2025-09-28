TVK Vijay Rally Stampede Live: 'इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ', करूर भगदड़ पर छलका CM स्टालिन का दर्द; पुलिस ने दर्ज की FIR
TVK Vijay Rally Stampede Live Updates: तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ से 39 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए.मुख्यमंत्री स्टालिन ने जांच के आदेश दिए हैं.
तमिल फिल्म स्टार और TVK (तमिझग विदुथलाई काच्ची) पार्टी के प्रमुख विजय की करूर में शनिवार (27 सितंबर) को आयोजित एक रैली में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. इस हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं. घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. कई घायलों का इलाज 46 निजी अस्पतालों और कुछ का इलाज सरकारी अस्पतालों में चल रहा है.
तमिलनाडु सीएम ऑफिस की ओर से जानकारी दी गई कि मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा. इसके अलावा घायलों को भी उचित सहायता दी जाएगी.
सीएम एमके स्टालिन ने तुरंत आपात बैठक कर अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के आदेश दिए. उन्होंने करूर में अधिक डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भेजने का निर्देश दिया. सलेम और नमक्कल से मेडिकल टीमें रवाना की गई हैं, जबकि त्रिची और सलेम से 40 से ज्यादा डॉक्टर पहले ही मौके पर पहुंच चुके हैं.
इस हादसे की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अरुणा जगदीशन करेंगे. आयोग इस हादसे की असली वजह और लापरवाही की जांच करेगा.
वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से फोन पर बात की और हालात की जानकारी ली. इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से हादसे की पूरी रिपोर्ट मांगी है.
रैली में हुई इस दुखद घटना पर विजय ने गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा, “मेरा दिल टूट गया है. मैं बेहद दर्द और पीड़ा में हूं. यह शब्दों में बयान करना मुश्किल है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ. मैं मृतकों के परिवारों को अपनी संवेदना और सांत्वना देता हूँ. साथ ही, घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं.”
इस हादसे ने न सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि पूरे राज्य में लोगों को झकझोर कर रख दिया है. विपक्षी दलों ने भीड़ प्रबंधन को लेकर सरकार और आयोजकों पर सवाल उठाए हैं.
TVK Vijay Rally Stampede Live: 95 लोग अस्पताल में भर्ती- स्वास्थ्य सचिव
करूर भगदड़ पर तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव पी. सेंथिल कुमार ने कहा, 'कुल 95 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 51 लोग सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती हैं. एक को छोड़कर बाकी की हालत स्थिर है. डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं. बाकी 44 लोग निजी अस्पतालों में भर्ती हैं. 39 लोगों की जान जा चुकी है...'
करूर हादसे पर क्या बोले तमिलनाडु पुलिस प्रमुख
तमिलनाडु पुलिस प्रमुख ने रविवार को कहा कि करूर में टीवीके रैली में विजय के देर से आने के कारण भीड़ बहुत बढ़ गई. डीजीपी वेंकटरमण ने बताया, “जब विजय शाम 7:40 बजे पहुंचे, तब तक भीड़ कई घंटे से इंतजार कर रही थी और उनके पास पर्याप्त खाना और पानी नहीं था. यही स्थिति थी.”
