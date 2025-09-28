अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की रैली के दौरान तमिलनाडु के करूर में भगदड़ मचने से 39 लोगों की मौत हो गई और 90 से अधिक लोग घायल हुए हैं. इसे लेकर उन्होंने भगदड़ में मारे जाने वालों के परिजनों के लिए 20 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है.

उन्होंने रविवार (28 सितंबर, 2025) को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि मेरे दिल में बसने वाले सभी लोगों को नमस्कार. कल करूर में जो हुआ, उसे सोचकर मेरा दिल और दिमाग बेहद व्यथित है. इस बेहद दुखद स्थिति में, मैं अपने रिश्तेदारों के खोने के दर्द को कैसे बयां करूं, यह समझ नहीं आ रहा.

विजय ने कहा कि मेरी आंखें और मन व्यथित है. आप सभी के चेहरे, जिनसे मैं मिला हूं, मेरे जेहन में उभर आते हैं. स्नेह और प्यार दिखाने वाले मेरे अपने लोग जिनको मैंने खो दिया उनके बारे में सोचकर, मेरा दिल और भी ज़्यादा दुखित है. मैं आप सभी के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए, जिन्होंने हमारे अपनों को खो दिया है, मैं आपके साथ इस गहरे दुःख को साझा करता हूं.

'यह ऐसा नुकसान है जिसकी हम भरपाई नहीं कर सकते'

टीवीके चीफ विजय ने दुख जताते हुए कहा कि यह एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई हम नहीं कर सकते. चाहे कोई भी हमें सांत्वना दे, हम अपने रिश्तेदारों के नुकसान को सहन नहीं कर सकते. फिर भी, आपके परिवार का एक सदस्य होने के नाते, मैं उन सभी रिश्तेदारों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को खो दिया है.

घायलों के लिए 2-2 लाख की घोषणा

उन्होंने आगे कहा कि जो पीड़ित हैं और जो घायल हैं और जिनका इलाज चल रहा है, मैं उन्हें 2-2 लाख रुपये देना चाहता हूं. इस नुकसान के सामने यह कोई बड़ी रकम नहीं है. हालांकि, इस समय आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपके अपने रिश्तेदारों के साथ हृदय से खड़ा रहूं.

विजय ने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो भी रिश्तेदार घायल हैं और उपचार करा रहे हैं, वे शीघ्र स्वस्थ होकर घर लौट आएं. मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारा तमिलनाडु वेत्री कागामगन, उपचार करा रहे हमारे सभी रिश्तेदारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा. ईश्वर की कृपा से, हम सब कुछ ठीक करने का प्रयास करेंगे.

