तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता-राजनीतिज्ञ और TVK प्रमुख विजय की रैली में शनिवार (27 सितंबर, 2025) की शाम हुई भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई. चश्मदीदों ने इस भयावह हादसे को लेकर कहा कि घटनास्थल पर बिजली का गुल होना, अचानक भीड़ का बढ़ जाना और छोटी सड़कों ने इस भगदड़ को और ज्यादा भयानक बना दिया.

इसके अलावा, विजय रैली में सात घंटे देरी से पहुंचे, तब तक 25 हजार से ज्यादा लोग सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे.

एक चश्मदीद ने कहा, ‘विजय शाम के करीब 7 बजे अपने कैंपेन बस के साथ पहुंचे थे, उनके साथ लोगों की एक और बड़ी भीड़ भी वहां पहुंची, जो उग्र हो गई. इस दौरान कई लोग पेड़ों, छतों और बिजली के खंभों पर चढ़ गए. ऐसे में किसी बड़ी अनहोनी होने के आशंका को खत्म करने के लिए प्रशासन को बिजली की लाइनें काटनी पड़ी.

उन्होंने कहा, ‘जैसे ही विजय आए, लोग एक-दूसरे को धक्का देने लगे और उनका ध्यान खींचने के लिए चप्पलें कैंपेन बस पर फेंकने लगे. कुछ लोग जो पेड़ों और बिजली की खंभों पर चढ़े थे, वे सड़क किनारे नालों में गिर गए और उसके अंदर फंस गए. यहां तक कई लोग इस दौरान बेहोश भी हो गए थे. एंबुलेंस उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारी भीड़ के कारण अंदर नहीं जा पाई.

पुलिस ने लोगों पर बरसाई लाठियां

एक अन्य चश्मदीद ने कहा कि घटनास्थल पर लोगों की बेकाबू हो रही भीड़ को नियंत्रण में लाने के लिए तमिलनाडु पुलिस ने इस दौरान लोगों पर लाठीचार्ज भी कर दिया. उन्होंने कहा, ‘अगर विजय रास्ते में हीं अपने हाथ हिला देते, तो भीड़ उनके पीछे नहीं आती. लोग मदद के लिए जोर-जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने उनकी मदद की पुकार पर ध्यान हीं नहीं दिया और नजरअंदाज कर दिया.’

विजय ने मृत और घायल लोगों के प्रति जताई संवेदना

इस भयानक घटना के कई घंटों के बाद विजय ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये देने का ऐलान किया है और घायल लोगों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि देने की बात कही है.

