कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार (28 सितंबर, 2025) को तमिलनाडु के करूर में शनिवार (27 सितंबर) को मची भगदड़ पर गहरा शोक जताया है. अभिनेता से नेता बने टीवीके प्रमुख विजय की रैली में लोगों की भारी भीड़ के कारण हुई भगदड़ में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है.

इस भयावह हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि ऐसे भयानक हादसे देश में भीड़ प्रबंधन (क्राउड मैनेजमेंट) की कमियों को व्यापक तौर पर उजागर करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बार-बार इस तरह की घटनाओं का होना बेहद दर्दनाक है. इस बीच उन्होंने बेंगलुरु की उस भगदड़ का जिक्र किया, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी.

करूर भगदड़ पर क्या बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर?

तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से अपील की कि बड़े-बड़े आयोजनों और भीड़भाड़ वाली जगहों के लिए बेहद सख्त नियम लागू की जाएं, ताकि लोगों को ऐसी भयावह भगदड़ों में अपनों को खोने का दर्द और पीड़ा झेलनी न पड़े.

उन्होंने कहा, ‘यह बहुत ही दुखद और पीड़ादायक स्थिति है. हमारे देश में भीड़ प्रबंधन को लेकर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है. हर साल कोई न कोई ऐसी घटना सामने आती है. हमें बेंगलुरु की घटना याद है. जब हम भगदड़ों में बच्चों की मौत के बारे में सुनते हैं तो यह दिल तोड़ देने वाली बात होती है.’

कुछ निश्चित नियम, मानक और प्रोटोकॉल्स होने चाहिए तय- थरूर

शशि थरूर ने कहा, ‘मेरे लिए मुद्दा सिर्फ यह है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर आम लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्थित नीतियों में क्या कर सकते हैं. लोग किसी भी राजनेता को सुनने जाते हैं, जो एक फिल्म स्टार होता है, या फिर क्रिकेटरों को देखने जाते हैं, जो हमारे लिए भी स्टार्स हैं. लेकिन मुख्य बात यह है कि कुछ निश्चित नियम, मानक और प्रोटोकॉल्स तय होने चाहिए.’

