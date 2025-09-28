थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की रैली के दौरान शनिवार (27 सितंबर, 2025) को करूर में भगदड़ से 39 लोगों की मौत हो गई, जबकि 95 लोग घायल हुए हैं. इसे लेकर डीएमके ने एक्टर विजय पर गंभीर आरोप लगाए हैं तो वहीं सीएम स्टालिन ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है. इन सबके बाद अब इस पूरे मामले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पहला रिएक्शन आया है.

हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ पर शोक व्यक्त किया है. औवेसी ने रविवार (28 सितंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भगदड़ की खबर बेहद दुखद है. मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.

विजय ने मृतकों के परिजनों को 20 लाख देने का किया ऐलान

करूर जिले के वेलुसाम्यपुरम क्षेत्र में आयोजित वेलिचम वेलियरु अभियान की इस सभा में 39 लोगों की जान चली गई, जिसमें कम से कम 6 बच्चे शामिल हैं. 80 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से कई घायलों को करूर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. एक्टर विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है.

विजय का काफिला 6 घंटे की देरी से पहुंचा था

बता दें कि वेलुसाम्यपुरम में विजय का काफिला 6 घंटे की देरी से पहुंचा, जिससे भीड़ असमंजस में पड़ गई. करीब 7 बजकर 45 मिनट पर स्टेज की ओर उमड़ती भीड़ में हड़बड़ी मच गई. वाहन के लिए रास्ता बनाने के प्रयास में लोग आपस में ठोकर खाए और कई गिर पड़े. स्वयंसेवकों और पुलिस की अपर्याप्त व्यवस्था ने हालात बिगाड़ दिए. पेड़ पर चढ़े समर्थकों के गिरने की वजह से स्थिति और भयावह हो गई.

