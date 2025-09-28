हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाVijay Rally Stampede: एक्टर विजय की रैली में भगदड़ से 39 लोगों की मौत, सामने आया असदुद्दीन ओवैसी का पहला रिएक्शन; जानें क्या कहा?

Vijay Rally Stampede: एक्टर विजय की रैली में भगदड़ से 39 लोगों की मौत, सामने आया असदुद्दीन ओवैसी का पहला रिएक्शन; जानें क्या कहा?

Vijay Rally Stampede: इस मामले को लेकर डीएमके ने तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) पर गंभीर आरोप लगाए हैं. एक्टर विजय ने मृतकों के परिजनों को 20 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 28 Sep 2025 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की रैली के दौरान शनिवार (27 सितंबर, 2025) को करूर में भगदड़ से 39 लोगों की मौत हो गई, जबकि 95 लोग घायल हुए हैं. इसे लेकर डीएमके ने एक्टर विजय पर गंभीर आरोप लगाए हैं तो वहीं सीएम स्टालिन ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है. इन सबके बाद अब इस पूरे मामले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पहला रिएक्शन आया है.

हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ पर शोक व्यक्त किया है. औवेसी ने रविवार (28 सितंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भगदड़ की खबर बेहद दुखद है. मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.  

विजय ने मृतकों के परिजनों को 20 लाख देने का किया ऐलान

करूर जिले के वेलुसाम्यपुरम क्षेत्र में आयोजित वेलिचम वेलियरु अभियान की इस सभा में 39 लोगों की जान चली गई, जिसमें कम से कम 6 बच्चे शामिल हैं. 80 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से कई घायलों को करूर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. एक्टर विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है.

विजय का काफिला 6 घंटे की देरी से पहुंचा था

बता दें कि वेलुसाम्यपुरम में विजय का काफिला 6 घंटे की देरी से पहुंचा, जिससे भीड़ असमंजस में पड़ गई. करीब 7 बजकर 45 मिनट पर स्टेज की ओर उमड़ती भीड़ में हड़बड़ी मच गई. वाहन के लिए रास्ता बनाने के प्रयास में लोग आपस में ठोकर खाए और कई गिर पड़े. स्वयंसेवकों और पुलिस की अपर्याप्त व्यवस्था ने हालात बिगाड़ दिए. पेड़ पर चढ़े समर्थकों के गिरने की वजह से स्थिति और भयावह हो गई.

ये भी पढ़ें

'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार

Published at : 28 Sep 2025 03:12 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Vijay TVK Vijay Rally Stampede
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
स्पोर्ट्स
Asia Cup Final: अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
टेलीविजन
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Bihar Elections 2025: 2025 चुनाव में कुछ कर पाएगी कांग्रेस या फिर होगा 2020 वाला हाल? | ABPLIVE
I Love Mohammad Controversy: CM Yogi की 'डेंटिंग पेंटिंग' चेतावनी, Kanpur में 26 पर FIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
स्पोर्ट्स
Asia Cup Final: अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
टेलीविजन
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
इंडिया
TVK Rally Stampede: करूर भगदड़ मामले में गिरफ्तार होंगे एक्टर विजय? CM स्टालिन ने दिया ये जवाब
करूर भगदड़ मामले में गिरफ्तार होंगे एक्टर विजय? CM स्टालिन ने दिया ये जवाब
इंडिया
Vijay Rally Stampede: चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
हेल्थ
PCOS का असर सिर्फ ओवरी तक सीमित नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखते हैं लक्षण
PCOS का असर सिर्फ ओवरी तक सीमित नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखते हैं लक्षण
यूटिलिटी
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
Embed widget