फ्लोर टेस्ट के बीच विजय के लिए खुशखबरी, TVK विधायक के मतदान पर लगी रोक SC ने हटाई

तमिलनाडु में टीवीके के विधायक सीनिवास सेतुपति को सदन में मतदान से रोकने वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने बुधवार (13 मई, 2026) को सुनवाई की और इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया है. अब अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.

सीनिवास सेतुपति को मद्रास हाईकोर्ट ने विधानसभा के 'फ्लोर टेस्ट' में हिस्सा लेने से रोक दिया था. उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था.

सेतुपति ने विधानसभा चुनाव में तिरुपत्तूर सीट पर डीएमके उम्मीदवार परियाकुरुप्पन को सिर्फ एक वोट से हरा दिया था, जिस पर पेरियाकुरुप्पन ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी. इस पर हाईकोर्ट ने सेतुपति को तमिलनाडु विधानसभा में किसी भी फ्लोर टेस्ट, ट्रस्ट वोट, कॉन्फिेंस मॉशन या नॉ-कॉन्फिडेंस मॉशन में हिस्सा लेने से रोक दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को निंदनीय बताया है.

सीनिवास सेतुपति की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और पेरियाकुरुप्पन की ओर से मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि मामला ये है कि मैं सिर्फ एक वोट के अंतर से चुनाव हारा हूं. कोर्ट ने सीनिवास सेतुपति से सवाल किया, 'आपने 226 के तहत याचिका कैसे दाखिल की? क्या चुनाव आयोग याचिकाकर्ता या प्रतिवादी का समर्थन कर रहा है?' इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'हां चुनाव आयोग ने हमारा समर्थन किया.'

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर कहा कि उच्च न्यायालय ने माना कि चुनाव याचिका सुनवाई योग्य है और फिर उसने ऐसा आदेश पारित कर दिया.