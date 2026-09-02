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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'राहुल गांधी ही विजय को बनाएंगे प्रधानमंत्री,' ज्योतिष विधायक का बड़ा बयान

'राहुल गांधी ही विजय को बनाएंगे प्रधानमंत्री,' ज्योतिष विधायक का बड़ा बयान

टीवीके की एस्ट्रोलॉजर और सेलिब्रेटी एमएलए कनिमोझी संतोष ने थलापति विजय के 2029 में पीएम बनने को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा, राहुल गांधी 2029 में विजय का हाथ थामकर उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाएंगे.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 02 Sep 2026 01:32 PM (IST)
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तमिलनाडु में कांग्रेस और टीवीके के बीच मतभेद होना शुरू हो गए हैं. टीवीके की सरकार बने अभी 100 दिन ही पूरे हुए हैं और कांग्रेस ने तमिलनाडु सरकार से अलग होने तक की चेतावनी दे दी है. दरअसल टीवीके के नेताओं ने सीएम थलापति विजय को 2029 में पीएम पद के लिए पेश करना शुरू कर दिया है. जिससे गठबंधन में तनाव बढ़ता जा रहा है. अब टीवीके की एस्ट्रोलॉजर और सेलिब्रेटी एमएलए कनिमोझी संतोष ने राजनीति गरमाने वाला बयान दे दिया है.

राहुल गांधी सीएम विजय को बनाएंगे पीएम
टीवीके की एस्ट्रोलॉजर और सेलिब्रेटी एमएलए कनिमोझी संतोष ने मीडिया से बात करते हुए कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विजय को मुख्यमंत्री बनाया.उसी तरह, 2029 में वे विजय का हाथ थामकर उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाएंगे. एमएलए कनिमोझी संतोष के इस बयान के बाद फिर से टीवीके और कांग्रेस के बीच मतभेद शुरू हो जाएंगे.

बता दें कनिमोझी ने राजनीति में कदम रखने से पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि विजय की टीवीके 2026 के चुनावों में एक मजबूत विपक्षी ताकत के रूप में स्थापित होगी. उनकी भविष्यवाणी सटीक बैठी और थलापति विजय सीएम बने.

राहुल गांधी को चुना पीएम उम्मीदवार
कांग्रेस विधायक दल की नेता ताराहाई कथबर्ट ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि CM विजय का यह साफ मानना ​​है कि राहुल गांधी 2029 में PM पद के उम्मीदवार होंगे, जबकि TVK कार्यकर्ता अभी भी फैन मोड में हैं.

कांग्रेस ने दी थी धमकी

कांग्रेस नेता एस राजेश कुमार ने कहा कि 2029 के आम चुनाव में राहुल गांधी ही पीएम पद के लिए एकमात्र सर्वमान्य उम्मीदवार हैं. अगर टीवीके राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करती तो सरकार में शामिल दोनों कांग्रेस मंत्री मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे.

कैसे उठा ये मुद्दा
मुख्यमंत्री विजय के पीएम पद के लिए उम्मीदवार बनने का मुद्दा तब उठा जब एक निजी मीडिया सर्वे में विजय को 2029 में प्रधानमंत्री पद के लिए पंसदीदा उम्मीदवारों में पीएम मोदी और राहुल गांधी के बाद जगह दी गई. जिसके बाद से ये बयानबाजी तेज हो गई है.

ये भी पढ़ें: मनन कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'चुनाव होने वाला है...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 02 Sep 2026 01:32 PM (IST)
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