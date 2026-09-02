'राहुल गांधी ही विजय को बनाएंगे प्रधानमंत्री,' ज्योतिष विधायक का बड़ा बयान

तमिलनाडु में कांग्रेस और टीवीके के बीच मतभेद होना शुरू हो गए हैं. टीवीके की सरकार बने अभी 100 दिन ही पूरे हुए हैं और कांग्रेस ने तमिलनाडु सरकार से अलग होने तक की चेतावनी दे दी है. दरअसल टीवीके के नेताओं ने सीएम थलापति विजय को 2029 में पीएम पद के लिए पेश करना शुरू कर दिया है. जिससे गठबंधन में तनाव बढ़ता जा रहा है. अब टीवीके की एस्ट्रोलॉजर और सेलिब्रेटी एमएलए कनिमोझी संतोष ने राजनीति गरमाने वाला बयान दे दिया है.

राहुल गांधी सीएम विजय को बनाएंगे पीएम

टीवीके की एस्ट्रोलॉजर और सेलिब्रेटी एमएलए कनिमोझी संतोष ने मीडिया से बात करते हुए कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विजय को मुख्यमंत्री बनाया.उसी तरह, 2029 में वे विजय का हाथ थामकर उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाएंगे. एमएलए कनिमोझी संतोष के इस बयान के बाद फिर से टीवीके और कांग्रेस के बीच मतभेद शुरू हो जाएंगे.

VIDEO | Chennai, Tamil Nadu: TVK MLA Kanimozhi Santhosh says, "Congress leader Rahul Gandhi made Vijay Chief Minister; similarly, in 2029, he will hold Vijay's hand and make him Prime Minister as well."



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/7Qfos6fl19 — Press Trust of India (@PTI_News) September 2, 2026

बता दें कनिमोझी ने राजनीति में कदम रखने से पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि विजय की टीवीके 2026 के चुनावों में एक मजबूत विपक्षी ताकत के रूप में स्थापित होगी. उनकी भविष्यवाणी सटीक बैठी और थलापति विजय सीएम बने.

राहुल गांधी को चुना पीएम उम्मीदवार

कांग्रेस विधायक दल की नेता ताराहाई कथबर्ट ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि CM विजय का यह साफ मानना ​​है कि राहुल गांधी 2029 में PM पद के उम्मीदवार होंगे, जबकि TVK कार्यकर्ता अभी भी फैन मोड में हैं.

कांग्रेस ने दी थी धमकी

कांग्रेस नेता एस राजेश कुमार ने कहा कि 2029 के आम चुनाव में राहुल गांधी ही पीएम पद के लिए एकमात्र सर्वमान्य उम्मीदवार हैं. अगर टीवीके राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करती तो सरकार में शामिल दोनों कांग्रेस मंत्री मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे.

कैसे उठा ये मुद्दा

मुख्यमंत्री विजय के पीएम पद के लिए उम्मीदवार बनने का मुद्दा तब उठा जब एक निजी मीडिया सर्वे में विजय को 2029 में प्रधानमंत्री पद के लिए पंसदीदा उम्मीदवारों में पीएम मोदी और राहुल गांधी के बाद जगह दी गई. जिसके बाद से ये बयानबाजी तेज हो गई है.

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