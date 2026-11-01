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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु के लिए अलग झंडे पर विचार करेगी तमिलनाडु सरकार? विजय के मंत्री का बड़ा बयान

तमिलनाडु के लिए अलग झंडे पर विचार करेगी तमिलनाडु सरकार? विजय के मंत्री का बड़ा बयान

तमिलनाडु के PWD मंत्री आधव अर्जुन ने राज्य का तिरंगे जितने सम्मान का एक अलग ध्वज बनाने की मांग की है. इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, अलगाववादी सोच करार दिया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 01 Nov 2026 10:51 PM (IST)
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तिरंगे जितने मान के साथ तमिलनाडु के अलग ध्वज की मांग की गई है. यह मांग तमिलनाडु सरकार में पीडब्ल्यूडी और खेल मंत्री आधव अर्जुन ने की है. इस पर बीजेपी आग बबूला हो गई है. भाजपा नेता विनोज पी. सेल्वम ने इसकी आलोचना की है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की मांग से अलगावादी मानसिकता को बढ़ावा मिल सकता है.

इधर, अर्जुन ने कहा है कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को सबसे पहले इस प्रस्तावित ध्वज को फहराना चाहिए. साथ ही इसे घर पर फहराने की अपील की है. उनकी मांग एम करुणानिधि के उस प्रस्ताव की याद दिलाती है, जिसे 1970 में रखा गयाथा, हालांकि, कभी लागू नहीं किया जा सका. 

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तमिलनाडु के मंत्री अर्जुन का यह बयान उसी दिन आया है, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कन्नड़ झंडे को आधिकारिक मान्यता दिलाने की मांग को फिर से उठाया है. 

कई राज्यों में अलग ध्वज, खुद का ध्वज हो: अर्जुन

मंत्री ने आगे कहा कि हमें खुद का ध्वज बनाना चाहिए. कई राज्यों के पास अपने अलग-अलग ध्वज हैं. इस ध्वज में तमिलनाडु को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को 18 जुलाई और 1 नवंबर को इस ध्वज को फहराना चाहिए. 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस बनाया जाता है. इसी दिन 1967 में मद्रास राज्य का नाम बदलने का विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था. साथ ही 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन का दिन है.  

'ऐसे मुकाम पर जहां ध्वज बनाने की जरूरत'

उन्होंने कहा है कि हम आज ऐसे मुकाम पर हैं, जहां हमें एक ऐसा ध्वज बनाने की जरूरत है, जो राष्ट्रीय ध्वज के बराबर हो. इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2018 में संसद को बताया था कि संविधान में किसी अलग-अलग राज्य ध्वज का कोई उल्लेख नहीं है. राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर कोई दूसरा ध्वज नहीं लगाया जा सकता है. न ही एक ही खंभे पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ किसी अन्य ध्वज को एक साथ फहराया जा सकता है.  

बीजेपी ने खड़े किए सवाल

इधर, टीवीके नेता की इस मांग पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं. बीजेपी नेता सेल्वम ने कहा है कि तमिल पहचान को साबित करने के लिए किसी अलग ध्वज की जरूरत नहीं है. 

उन्होंने कहा कि हमारी भाषा को आपके ध्वज का इंतजार नहीं था. हमारी सभ्यता को आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है. भारतीय तिरंगे के नीचे हमारी तमिल पहचान छोटी नहीं हो जाती है. 

इसके अलावा सेल्वमन ने इस तरह की बयानबाजी को अलगावदी मानसिकता को बढ़ावा देने वाला बताया है. उन्होंने कहा है कि यह लोगों को सिखाती है कि वे अपनी तमिल और भारतीय पहचान को एक-दूसरे के विरोधी के रूप में देखें. जब हमें दोनों पर गर्व होना चाहिए तो फिर विभाजन क्यों पैदा किया जा रहा है? 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 01 Nov 2026 10:51 PM (IST)
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