तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी सी. जोसेफ विजय के बहुत पास होकर भी बहुत दूर नजर आ रही है. इसका कारण ये है कि उनके दो सहयोगी दलों IUML और AMMK ने अब साफ कर दिया है कि वो विजय की टीवीके का समर्थन नहीं करेंगे. ये सब हीरो से नेता बने विजय के राज्यपाल आरवी अर्लेकर से मुलाकात के कुछ ही घंटों के अंदर हुआ है.

विजय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन वो 118 विधायकों के लिखित समर्थन की शर्त पूरी नहीं कर सके. राज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने बताया है कि विजय को आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है क्योंकि वे राज्य की 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन साबित नहीं कर सके.

समर्थन जुटाने में सफल नहीं हुए विजय

NDTV ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विजय ने वीसीके, एएमएमके और एक आईयूएमएल विधायक के साथ टीवीके का साथ देने के लिए गहन बातचीत की, लेकिन वे आवश्यक समर्थन जुटाने में सफल नहीं हुए. सूत्रों ने आगे बताया कि अभिनेता-राजनेता को 116 विधायकों का समर्थन प्राप्त है. बाद में आईयूएमएल ने एक पत्र जारी कर कहा कि वह टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं.

टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल को लिखा लेटर

टीटीवी दिनाकरन की एएमएमके ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि एआईएडीएमके को सरकार बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे विजय की समर्थन की उम्मीदें धराशायी हो गईं. अनिश्चितता के माहौल में कांग्रेस ने अपने पांचों तमिलनाडु विधायकों को हैदराबाद में अलग-थलग कर दिया है. वहीं, टीवीके विधायक मैरी विल्सन को अब भी उम्मीद है कि विजय शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

क्या बोले टीवीके विधायक

टीवीके विधायक मैरी विल्सन ने कहा, "टीवीके प्रमुख विजय न सिर्फ पांच साल के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी मुख्यमंत्री बनेंगे. उन्हें बहुत पहले ही समर्थन देना चाहिए था. हम सभी गठबंधन सहयोगियों के प्रति बहुत आभारी हैं." जब उनसे पूछा गया कि क्या विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो उन्होंने कहा, "आपको आज देर रात तक खबर मिल जाएगी. हमें पूरा भरोसा है." विजय ने शाम को तमिलनाडु के राज्यपाल अर्लेकर से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए कहा कि उन्हें 118 विधायकों का समर्थन प्राप्त है.

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