सोने की रिंग, बेबी वेलकम किट, हर महीने 2500.. तमिलनाडु चुनाव से पहले एक्टर विजय के बड़े वादे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोने की रिंग, बेबी वेलकम किट और हर महीने 2500.. तमिलनाडु चुनाव से पहले एक्टर विजय ने लगाई वादों की झड़ी

सोने की रिंग, बेबी वेलकम किट और हर महीने 2500.. तमिलनाडु चुनाव से पहले एक्टर विजय ने लगाई वादों की झड़ी

तमिलनाडु में चुनावी साल की सरगरमी बढ़ गई है. यहां विधानसभा चुनाव से पहले ही एक्टर और टीवीके पार्टी के अध्यक्ष विजय ने राज्य की जनता से कई वादे किए हैं. उन्होंने महाबलीपुरम में इसकी घोषणा की.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 07 Mar 2026 09:43 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2026 चुनावी साल है. इसी सिलसिले में तमिलनाडु में भी इस साल विधानसभा चुनाव हैं. ऐसे में इस बार राजनीतिक रूप से राज्य में सक्रिय एक्टर और टीवीके पार्टी के अध्यक्ष विजय ने चुनावी वादों का ऐलान किया है. उन्होंने महाबलीपुरम में कई चुनावी वादे किए.

उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बनने पर हर परिवार को साल में 6 मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाएंगे. महिलाओं को हर महीने दिए जाने वाला भत्ता बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति महीना कर दिया जाएगा. साथ ही महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलग से विभाग बनाया जाएगा. यह उनकी सीधी देखरेख में काम करेगा.

एक्टर विजय ने कई योजनाओं का किया ऐलान

विजय ने घोषणा करते हुए कहा कि महिलाओं को हर महीने ढाई हजार रुपए दिए जाएंगे. इस योजना का लाभ राज्य और केंद्र सरकार कर्मचारियों को मिलेगा. इस दौरान उन्होंने अन्नपूर्णी सुपर सिक्स योजना की भी घोषणा की. इस योजना के तहत हर परिवार को साल में 6 LPG सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने अन्नान सीर योजना की भी घोषणा की. इस योजना के तहत बेटियों की शादी के समय दुल्हन को मायके की ओर से परंपरा के रूप में 8 ग्राम सोना और सिल्क की साड़ी दी जाएगी.

बच्चे स्कूल न छोड़ें, अभिभावकों की दी जाएगी मदद

विजय ने एक वेत्री पयानम योजना के तहत महिलाओं को सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया. महिलाओं की सुरक्षा के लिए रानी वेलु नाचियार फोर्स बनाई जाएगी. इसमें महिला फोर्स की अधिकारी सादे कपड़ों और बॉडी कैमरा लगाकर जगह-जगह तैनात रहेंगी. पूरे राज्यों में महिलाओं के लिए इस तरह के 500 स्पेशल टीमें बनाई जाएंगी.

इनके अलावा विजय ने कामराजार एजुकेशन राइट्स योजना का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 12 तक कोई भी बच्चा स्कूल न छोड़े. इसलिए हर साल बच्चों के माता पिता को 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

महिलाओं से जुड़े अपराध रोकने के लिए बनाए जाएंगे स्पेशल कोर्ट 

महिलाओं को बढ़ते क्राइम से छुटकारा दिलाने के लिए जांच और जल्दी न्याय के लिए अंजलाई अम्मल फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर वीमेन बनाए जाएंगे. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्मार्ट पैनिक बटन लगाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे और अच्छी लाइटिंग लगाकर ऐसे क्षेत्र बनाए जाएंगे, जो डार्क स्पॉट न रहे. इसके अलावा आधुनिक कमांड सेंटर भी बनाए जाएंगे.

इनमें राशन की दुकानों, स्कूलों और कॉलेजों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त सैनिटरी पैड भी उपलब्ध कराए जाएंगे. तमिलनाडु में जन्म लेने वाले बच्चे के लिए थाई मामन गोल्ड रिंग योजना का ऐलान किया है. इसमें नवजात को सरकार की तरफ से सोने की अंगूठी दी जाएगी. इसके अलावा बेबी वेलकम किट भी दी जाएगी. 

Published at : 07 Mar 2026 09:43 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Vijay Thalapati Tamil Nadu Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सोने की रिंग, बेबी वेलकम किट और हर महीने 2500.. तमिलनाडु चुनाव से पहले एक्टर विजय ने लगाई वादों की झड़ी
सोने की रिंग, बेबी वेलकम किट, हर महीने 2500.. तमिलनाडु चुनाव से पहले एक्टर विजय के बड़े वादे
इंडिया
'भाजपा के इशारे पर न करें राजनीति', राष्ट्रपति मुर्मू की नाराजगी पर बोलीं ममता बनर्जी, कहा- साल में एक बार आएंगी तो...
'BJP के इशारे पर न करें राजनीति', राष्ट्रपति की नाराजगी पर बोलीं CM ममता, कहा- साल में एक बार...
इंडिया
लोकसभा स्पीकर को हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा से पहले PM मोदी ने की ओम बिरला की तारीफ, जानें क्या कहा?
स्पीकर को हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा से पहले PM मोदी ने की ओम बिरला की तारीफ, जानें क्या कहा?
इंडिया
बांग्लादेश से भागकर 38 साल पहले असम में बसी थी महिला, अब CAA के तहत मिली नागरिकता 
बांग्लादेश से भागकर 38 साल पहले असम में बसी थी महिला, अब CAA के तहत मिली नागरिकता 
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: 'महायुद्ध' का 8वां दिन, तबाही का भयानक सीन!| IranAttackonIsrae l-America Air Base
Chitra Tripthi: ईरान नहीं झुका, अमेरिका ने किया सबसे बड़े हमले का ऐलान... | Iran Israel War |Trump
Jab Khuli Kitaab Review: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़िया | एक खूबसूरत और परिपक्व प्रेम कहानी
Dhurandhar 2 Trailer : Ranveer Singh और Sanjay Dutt का जबरदस्त धमाका
Iran Israel War: ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को कर देंगे बर्बाद- बेसेंट | Trump | Netanyahu | Tehran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा स्पीकर को हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा से पहले PM मोदी ने की ओम बिरला की तारीफ, जानें क्या कहा?
स्पीकर को हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा से पहले PM मोदी ने की ओम बिरला की तारीफ, जानें क्या कहा?
बिहार
'उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए', नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर बोलीं राबड़ी देवी
'उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए', नीतीश कुमार को लेकर बोलीं राबड़ी देवी
इंडिया
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
साउथ सिनेमा
'इन समस्याओं को मैं संभाल लूंगा', पत्नी संगीता संग तलाक की खबरों पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
'इन समस्याओं को मैं संभाल लूंगा', पत्नी संगीता संग तलाक की खबरों पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
4 ओवर में 64 रन लुटाने वाले वरुण चक्रवर्ती की होगी छुट्टी? कप्तान सूर्या ने प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा अपडेट 
4 ओवर में 64 रन लुटाने वाले वरुण चक्रवर्ती की होगी छुट्टी? कप्तान प्लेइंग 11 पर दिया अपडेट 
विश्व
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप, फिर दी ये धमकी
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप
ट्रेंडिंग
लड़की को प्रपोज करने पूरे खानदान को ले गया आशिक, महबूबा के घर के बाहर परिवार संग जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
लड़की को प्रपोज करने पूरे खानदान को ले गया आशिक, महबूबा के घर के बाहर परिवार संग जमकर लगाए ठुमके
शिक्षा
यूपीएससी 2025 में पानीपत की कीर्ति का कमाल, चौथे प्रयास में हासिल की 304वीं रैंक
यूपीएससी 2025 में पानीपत की कीर्ति का कमाल, चौथे प्रयास में हासिल की 304वीं रैंक
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget