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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘वर्क फ्रॉम होम’ और ऑनलाइन मीटिंग की सलाह से ऑफिस स्पेस मार्केट में हलचल? बिल्डर बोले- अभी घबराने जैसी स्थिति नहीं

‘वर्क फ्रॉम होम’ और ऑनलाइन मीटिंग की सलाह से ऑफिस स्पेस मार्केट में हलचल? बिल्डर बोले- अभी घबराने जैसी स्थिति नहीं

प्रधानमंत्री की अपील के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या कोविड काल की तरह फिर से ऑफिस स्पेस की मांग प्रभावित हो सकती है? रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञ फिलहाल इसे लेकर ज्यादा चिंतित नहीं दिख रहे.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 11 May 2026 09:21 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत और विदेशी मुद्रा संरक्षण को लेकर दिए गए सुझावों के बाद रियल एस्टेट और कमर्शियल ऑफिस सेक्टर में भी चर्चा तेज हो गई है. पीएम मोदी ने लोगों से अगले एक साल तक अनावश्यक सोने की खरीदारी टालने, पेट्रोल-डीजल का कम इस्तेमाल करने, जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम अपनाने, ऑनलाइन मीटिंग्स बढ़ाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज्यादा इस्तेमाल की अपील की है. इसके अलावा उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा गैर-जरूरी विदेश यात्राएं टालने की भी सलाह दी.

प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या कोविड काल की तरह फिर से ऑफिस स्पेस की मांग प्रभावित हो सकती है? हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञ फिलहाल इसे लेकर ज्यादा चिंतित नहीं दिख रहे.

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एक्सपर्ट्स ने क्या बताया है? 
प्रदीप मिश्रा, फाउंडर होमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, का कहना है कि यह स्थिति फिलहाल शॉर्ट टर्म और प्रिकॉशनरी कदम जैसी दिखती है. उन्होंने कहा, 'मोदी जी ने जो अपील की है, उसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा की बचत और संसाधनों का संतुलित इस्तेमाल है. इसका सीधा संबंध कमर्शियल ऑफिस स्पेस की मांग घटने से नहीं है, क्योंकि यह कोविड जैसी स्थिति नहीं है.'

प्रदीप मिश्रा के अनुसार सरकार अब तक ग्लोबल परिस्थितियों, खासकर मिडिल ईस्ट तनाव के बीच बढ़ते क्रूड ऑयल दबाव को काफी हद तक मैनेज करती रही है. उन्होंने कहा, 'सरकार ने फ्यूल और क्रूड ऑयल की कीमतों के असर को काफी हद तक खुद झेल लिया है. इसलिए फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं दिख रही कि ऑफिस स्पेस की डिमांड अचानक गिर जाए.'

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले तीन-चार वर्षों में डेवलपर्स का ज्यादा फोकस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर रहा है, जबकि कमर्शियल सेक्टर में नई सप्लाई सीमित रही. उन्होंने कहा, 'कमर्शियल स्पेस पहले से ही सीमित मात्रा में विकसित हुआ है, इसलिए डिमांड और सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ता अभी नजर नहीं आ रहा,' 

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री की अपील को फिलहाल एक एहतियाती कदम के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि कोविड जैसी व्यापक आर्थिक बंदिशों की वापसी के तौर पर. हालांकि यदि लंबे समय तक कंपनियां हाइब्रिड या वर्क फ्रॉम होम मॉडल पर जोर देती हैं, तो भविष्य में ऑफिस स्पेस सेक्टर की रणनीतियों में बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है.

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 11 May 2026 08:41 PM (IST)
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