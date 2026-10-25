Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'विजय थलापति नहीं बना पाते सरकार अगर...', दिनाकरन का बड़ा खुलासा

'विजय थलापति नहीं बना पाते सरकार अगर...', दिनाकरन का बड़ा खुलासा

AMMK के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने बताया कि अगर वामपंथी पार्टियों और थिरुमावलवन ने TVK प्रमुख सी. जोसेफ विजय को अपना समर्थन नहीं दिया होता, तो वे तमिलनाडु में सरकार नहीं बना पाते.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 25 Oct 2026 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज होने को लेकर राज्य की राजनीतिक पार्टियों के भीतर मची उथल-पुथल को लेकर अम्मा मक्कल मुनेत्र कझगम (AMMK) के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने खुलासा किया कि AIADMK के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी (EPS) और पार्टी के अन्य नेताओं ने इस संभावना पर चर्चा की थी कि अगर TVK प्रमुख विजय राज्य में सरकार बनाने में नाकाम होते, तो VCK प्रमुख थोल थिरुमावलवन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था.

दिनाकरन ने कहा, ‘यह कोशिश उस वक्त की गई थी, जब तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या हासिल करने में पीछे रह गई थी.’ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस कदम का मकसद विजय को सरकार बनाने से रोकना नहीं, बल्कि TVK के विधायकों को दूसरी पार्टियों की तरफ से अपने पाले में करने से रोकना था.

एमके स्टालिन ने कहा था कि DMK सरकार नहीं बनाएगी- दिनाकरन

AMMK महासचिव ने टीटीवी दिनाकरन ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘अगर वामपंथी पार्टियों और थिरुमावलवन ने विजय को अपना समर्थन नहीं दिया होता, तो वे तमिलनाडु में सरकार नहीं बना पाते.’ उनके मुताबिक, तमिलनाडु की वर्तमान में मुख्य विपक्षी पार्टी DMK के प्रमुख एमके स्टालिन ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी पार्टी सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगी. इसके बाद AIADMK के नेतृत्व में एक वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशने की कोशिशें शुरू हुई थी.

लेफ्ट पार्टियों ने EPS को समर्थन देने से किया था इनकार- दिनाकरन 

हालांकि, लेफ्ट पार्टियों ने पलानीस्वामी को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया था. उन्होंने तर्क दिया था कि पलानीस्वामी का समर्थन करने का मतलब भारतीय जनता पार्टी (BJP) का समर्थन करने के जैसा ही होगा. उन्होंने कहा, ‘इसके बाद हम सभी ने, जिसमें EPS भी शामिल थे, थिरुमावलवन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोशिश की.

दिनाकरन ने TVK चीफ से क्या की थी अपील?

इस दौरान दिनाकरन ने यह भी दावा किया कि उन्होंने TVK प्रमुख सी. जोसेफ विजय से अपील की थी कि अगर टीवीके सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर हासिल करने में नाकाम रहती है, तो वह एक वैकल्पिक सरकार को समर्थन देंगे. उन्होंने इस कदम के पीछे के मकसद का स्पष्ट करते हुए कहा कि इस कदम का उद्देश्य टीवीके को सरकार बनाने से रोकना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि उसके विधायकों को संभावनाएं तलाश रही दूसरी पार्टियां अपने पाले में न कर सकें. 

यह भी पढ़ेंः पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान बोले- 'अगर देश को विकसित करना है तो...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
Read More
Published at : 25 Oct 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Edappadi K. Palaniswami TTV Dhinakaran C Joseph Vijay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी का बाप भी जाएगा', प्रधानमंत्री पर खरगे का विवादित बयान, कार्यक्रम में हंगामा
'मोदी का बाप भी जाएगा', प्रधानमंत्री पर खरगे का विवादित बयान, कार्यक्रम में हंगामा
इंडिया
आतंकवाद-दुनिया में जारी युद्ध पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ' हम मूक दर्शक बनकर...'
'केवल तमाशा नहीं देख सकते', आतंकवाद-दुनिया में जारी युद्ध पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर
इंडिया
पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान बोले- 'अगर देश को विकसित करना है तो...'
पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान बोले- 'अगर देश को विकसित करना है तो...'
इंडिया
विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने BJP की कुछ देर में बड़ी बैठक, अमित शाह होंगे शामिल
विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने BJP की कुछ देर में बड़ी बैठक, अमित शाह होंगे शामिल
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने BJP की कुछ देर में बड़ी बैठक, अमित शाह होंगे शामिल
विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने BJP की कुछ देर में बड़ी बैठक, अमित शाह होंगे शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्तीः धीरेंद्र शास्त्री से कथा करवाने की जिद, पैड़ा वाले बाबा ने Live आकर पीया 'जहर'
बस्तीः धीरेंद्र शास्त्री से कथा करवाने की जिद, पैड़ा वाले बाबा ने Live आकर पीया 'जहर'
क्रिकेट
मैदान पर उतरे रोहित शर्मा, न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले मुंबई में बहाया पसीना
मैदान पर उतरे रोहित शर्मा, न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले मुंबई में बहाया पसीना
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया 11वां आरोपी प्रांजल ठाकर
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया 11वां आरोपी प्रांजल ठाकर
इंडिया
पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान बोले- 'अगर देश को विकसित करना है तो...'
पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान बोले- 'अगर देश को विकसित करना है तो...'
विश्व
'हमने पहले कभी ऐसा राष्ट्रपति नहीं देखा...', डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़के ओबामा
'हमने पहले कभी ऐसा राष्ट्रपति नहीं देखा...', डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़के ओबामा
ऑटो
दुनिया की पहली AI क्रूजर बाइक, चलते-चलते चार्ज होगी बैटरी
दुनिया की पहली AI क्रूजर बाइक, चलते-चलते चार्ज होगी बैटरी
एग्रीकल्चर
पशुपालन में 70 फीसदी खर्च चारे-दाने पर? इन 5 तरीकों से बचाएं पैसे
पशुपालन में 70 फीसदी खर्च चारे-दाने पर? इन 5 तरीकों से बचाएं पैसे
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget