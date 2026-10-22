कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन घर से फरार? भाई बोला- 'वो तो ऐसा ही...'

दिल्ली में त्रिपुरा के एक युवक संग नस्लीय बदसलूकी करने वाला दिल्ली का कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन अब फरार बताया जा रहा है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि इस शैतान को छोड़ा नहीं जाएगा. उन्होंने एक्स पर पोस्टर कर आरोपी के खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की बात कही थी.

त्रिपुरा के युवक के साथ बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से बवाल मचा हुआ है. किरेन रिजिजू के पोस्ट के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में दिख रही है. दिल्ली पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है. अपराधी किस्म का आमिर शौकीन दिल्ली के हिंदू बाड़ा राव इलाके का रहने वाला है.

त्रिपुरा पुलिस टीम आएगी दिल्ली

इस वक्त उसके घर पर ताला लगा हुआ है. इस पूरे मामले की जांच के लिए त्रिपुरा से पुलिस की टीम गुरुवार (22 अक्टूबर) को दिल्ली पहुंचेगी. इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीमें भी आमिर की तलाश में जुटी हैं.

#BREAKING | आमिर शौकीन के बड़े भाई का बयान, कहा- 'वो एक गुंडा है, उस पर कार्रवाई हो' @romanaisarkhan | @varunbhasinji | https://t.co/SMm0dUypVm #Tripura #Delhi #Crime #ABPNews https://t.co/Yaxbr73yfD — ABP News (@ABPNews) October 22, 2026

आमिर शौकीन के भाई ने क्या बताया

एबीपी न्यूज से बातचीत में आमिर शौकीन के चचेरे भाई वसीम ने कहा कि मेरा भाई ऐसा ही है. उन्होंने आगे कहा कि आमिर अपराधी ही है. उसके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं और वो इसी तरह की बदसलूकी वाली हरकतें करता रहता है.

आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा-रिजिजू

इससे पहले किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने में कुछ देरी हुई है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. किरेन रिजिजू ने कहा कि इस शैतान को सजा जरूर मिलेगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस और त्रिपुरा पुलिस उसे कड़ा सबक सिखाएंगी. उन्होंने कहा कि जो भी लोग समाज में इस तरह के बुरे बर्ताव को बर्दाश्त करते हैं, वे भी नफरत फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं.

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