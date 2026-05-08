पटना में छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कांग्रेस बोली- ये BJP का जंगलराज....

बिहार में शिक्षक भर्ती TRE-4 को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद कांग्रेस ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस ने कहा कि बेरोजगार युवा नौकरी मांग रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी मांग सुनने के बजाय पुलिस से लाठियां चलवा दीं. पार्टी ने इसे बिहार में “जंगलराज” की स्थिति बताया है.

कांग्रेस ने सरकार को घेरा

लाठीचार्ज की घटना के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया और बयान जारी कर सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस ने कहा कि बिहार में बेरोजगार युवा रोजगार मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने पुलिस भेजकर उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटवाया. पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रही है और बेरोजगारों की समस्याओं को सुनने के बजाय बल प्रयोग कर रही है.





शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सड़क पर उतरे अभ्यर्थी

शुक्रवार को बड़ी संख्या में TRE-4 शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से विरोध मार्च निकाला. अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे और इस दौरान सम्राट सरकार तथा बीपीएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे. प्रदर्शनकारी लंबे समय से TRE-4 भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही है, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है.

पुलिस ने रोका, फिर हुआ लाठीचार्ज

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र नहीं माने. इसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई और हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. इस दौरान कई छात्रों को चोटें आईं. वहीं कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर वैन में बैठा दिया.

नई नियमावली का भी विरोध

प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने बीपीएससी की नई नियमावली का भी विरोध किया. छात्रों का आरोप है कि नियमों में बदलाव से अभ्यर्थियों को नुकसान हो सकता है. प्रदर्शनकारी “TRE-4 विज्ञापन जारी करो” और “नियमावली वापस लो” जैसे नारे लगा रहे थे. स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में रहा. जेपी गोलंबर समेत कई इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.



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