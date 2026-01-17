Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

तेलंगाना के सूर्यपेट जिले के लिए शनिवार (17 जनवरी, 2026) की सुबह एक अमिट दुख लेकर आई. संक्रांति की छुट्टियों के बाद जब शिक्षक नए उत्साह के साथ स्कूलों की ओर लौट रहे थे, तभी एक भीषण सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया. अर्वापल्ली (तुंगतुर्थी निर्वाचन क्षेत्र) के पास तेज रफ्तार के कारण एक अनियंत्रित कार सड़क किनारे कई बार पलट गई. इस दर्दनाक हादसे में कार में सवार पांच शिक्षकों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं.

यह दुखद घटना शनिवार सुबह उस समय हुई जब शिक्षक नलगोंडा से सूर्यपेट जिले के विभिन्न स्कूलों में अपनी ड्यूटी के लिए निकले थे. शुरुआती जानकारी के अनुसार, कार की गति काफी अधिक थी, जिसके कारण चालक ने अर्वापल्ली के पास अचानक नियंत्रण खो दिया. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार सड़क से नीचे उतरकर तीन-चार बार पलटी, जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए.

हादसे में बहन की मौत, भाई गंभीर रूप से घायल

इस हादसे में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) की ASO कल्पना और एक अन्य शिक्षक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. दिल दहला देने वाली बात यह है कि घायल शिक्षकों में शामिल तुंगतुर्थी जीएचएम (GHM) प्रवीण कुमार, मृतका कल्पना के भाई हैं, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को मौत के मुंह में जाते देखा.

घायलों को इलाज के लिए किया गया रेफर

कार में सवार अन्य तीन शिक्षक सुनीता रानी (अन्नाराम जीएचएम), तुलसी (रावुलपल्ली जीएचएम) और प्रवीण को गंभीर चोटें आई हैं. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें तुरंत 108 एंबुलेंस के जरिए सूर्यपेट के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार, घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उन्हें बेहतर उपचार के लिए हैदराबाद रेफर करने पर विचार किया जा रहा है.

हादसे को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी

हादसे की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक (SP) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस की प्राथमिक जांच में दुर्घटना का मुख्य कारण अति-गति और संभवतः अचानक टायर फटना माना जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि कार में सवार कुछ लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, जिसके कारण चोटें अधिक घातक साबित हुईं.

यह भी पढ़ेंः BMC में BJP को सपोर्ट करेंगे या उद्धव ठाकरे को? ओवैसी ने दिया ये जवाब, महाराष्ट्र के AIMIM पार्षदों से की अपील

