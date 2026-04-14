हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTelangana: मुलुगु में दर्दनाक हादसा, बंदरों के लिए रखे जहरयुक्त भोजन से 4 साल के बच्चे की मौत; लापरवाही पर केस दर्ज

Telangana: मुलुगु में दर्दनाक हादसा, बंदरों के लिए रखे जहरयुक्त भोजन से 4 साल के बच्चे की मौत; लापरवाही पर केस दर्ज

Telangana News: पुलिस ने कहा कि बड़ी बहनों को भोजन का स्वाद अलग लगा, जिससे उन्होंने तुरंत उसे थूक दिया. लेकिन छोटा बच्चा हर्षवर्धन उसे निगल गया और घर पहुंचने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने गई थी.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 14 Apr 2026 07:41 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पुलिस मामले की जांच कर रही है, आरोपी की तलाश जारी।

तेलंगाना के मुलुगु जिले से एक बेहद दुखद और चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां बंदरों को मारने के लिए रखा गया जहरयुक्त भोजन खाने से एक चार साल के बच्चे की मौत हो गई. यह घटना रविवार (12 अप्रैल, 2026) को गोविदारावपेट मंडल में हुई, जिसने पूरे इलाके को झकझोरकर रख दिया है और मानव-वन्यजीव संघर्ष के खतरनाक पहलू को उजागर किया है.

मृतक की पहचान हर्षवर्धन के रूप में हुई है, जो अपनी बहनों वर्षिणी (9) और जानु (6) के साथ आंगनवाड़ी केंद्र के पास खेल रहा था. पुलिस के अनुसार, इलाके में लंबे समय से बंदरों का आतंक बना हुआ है, जो घरों से खाना उठाकर ले जाते हैं. इस समस्या से परेशान होकर कुछ लोगों ने बंदरों को मारने के लिए घरों के बाहर जहर मिला भोजन रखना शुरू कर दिया था.

मिड डे मील समझकर बच्चे ने खा लिया जहरयुक्त खाना

घटना के दिन बच्चों ने आंगनवाड़ी परिसर में रखा भोजन देखा और उसे नियमित पोषण आहार समझकर खा लिया. पुलिस के मुताबिक, बड़ी बहनों को भोजन का स्वाद अलग लगा, जिससे उन्होंने तुरंत उसे थूक दिया, लेकिन छोटा बच्चा हर्षवर्धन उसे निगल गया और घर पहुंचने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. परिजनों ने उसे तुरंत वारंगल के महात्मा गांधी मेमोरियल (MGM) अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई.

पुलिस जहर मिला खाना रखने वाले की कर रही तलाश

पुलिस ने इस मामले में लापरवाही से मौत का केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 के तहत दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि जहरीला भोजन किसने रखा था और क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.

यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है. एक ओर जहां गांवों में बंदरों की बढ़ती समस्या लोगों के लिए परेशानी बन रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे खतरनाक उपाय अपनाना निर्दोष लोगों, खासकर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की समस्याओं का समाधान प्रशासनिक और वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए, न कि असुरक्षित और अवैध उपायों से. यह घटना एक चेतावनी है कि लापरवाही और गलत फैसले किस तरह एक मासूम की जान ले सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः ‘उतराखंड ने देश को दिखाई नई दिशा’, PM मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, UCC पर कही ये बात

Published at : 14 Apr 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
Death TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Telangana: मुलुगु में दर्दनाक हादसा, बंदरों के लिए रखे जहरयुक्त भोजन से 4 साल के बच्चे की मौत; लापरवाही पर केस दर्ज
Telangana: मुलुगु में दर्दनाक हादसा, बंदरों के लिए रखे जहरयुक्त भोजन से 4 साल के बच्चे की मौत; लापरवाही पर केस दर्ज
इंडिया
नोएडा की सड़कों पर मजदूरों से लेकर हाउस हेल्प तक... प्रोटेस्ट के लिए जिम्मेदार ट्रंप, क्या है असली कहानी?
नोएडा की सड़कों पर मजदूरों से लेकर हाउस हेल्प तक... प्रोटेस्ट के लिए जिम्मेदार ट्रंप, क्या है असली कहानी?
इंडिया
'देशद्रोही हैं पीएम मोदी... देश को बेच दिया'- बंगाल की चुनावी रैली के दौरान राहुल का सरकार पर बड़ा हमला
'देशद्रोही हैं पीएम मोदी... देश को बेच दिया'- बंगाल की चुनावी रैली के दौरान राहुल का सरकार पर बड़ा हमला
इंडिया
लोकसभा में अब होंगे 850 सांसद, केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान, महिला आरक्षण बिल में होगा ये प्रावधान
लोकसभा में अब होंगे 850 सांसद, केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान, महिला आरक्षण बिल में होगा ये प्रावधान
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Samrat Choudhary Bihar New CM LIVE: 'नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करूंगा', abp न्यूज़ से बोले सम्राट चौधरी
LIVE: 'नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करूंगा', abp न्यूज़ से बोले सम्राट चौधरी
विश्व
7 साल से लापता, 10 हजार डॉलर का ईनाम… कौन है इंडियन स्टूडेंट मायूषि भगत, जिसकी FBI को है तलाश
7 साल से लापता, 10 हजार डॉलर का ईनाम… कौन है इंडियन स्टूडेंट मायूषि भगत, जिसकी FBI को है तलाश
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: सक्ती जिले में पावर प्लांट में भीषण हादसा, बॉयलर फटने से 10 लोगों की मौत, मचा हड़कंप
छत्तीसगढ़: सक्ती जिले में पावर प्लांट में भीषण हादसा, बॉयलर फटने से 10 लोगों की मौत, मचा हड़कंप
टेलीविजन
दिव्यांका त्रिपाठी की गोदभराई में पैसे का बैग लेकर भागे विवेक दहिया, जमाई को रोते देख सासू मां ने लगाया गले, देखें Inside Video
दिव्यांका की गोदभराई में पैसे का बैग लेकर भागे विवेक, जमाई को रोते देख सासू मां ने लगाया गले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest LIVE: नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन पर अखिलेश को मिला राहुल का साथ, पुलिस बोली- सब सामान्य
LIVE: नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन पर अखिलेश को मिला राहुल का साथ, पुलिस बोली- सब सामान्य
विश्व
Hormuz Blockade: ‘जंगलराज नहीं चलेगा’, चीनी राष्ट्रपति की US को खरी-खरी! होर्मुज में नाकेबंदी को कहा गैर-जिम्मेदाराना कदम
‘जंगलराज नहीं चलेगा’, चीनी राष्ट्रपति की US को खरी-खरी! होर्मुज में नाकेबंदी को कहा गैर-जिम्मेदाराना कदम
इंडिया
लोकसभा में अब होंगे 850 सांसद, केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान, महिला आरक्षण बिल में होगा ये प्रावधान
लोकसभा में अब होंगे 850 सांसद, केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान, महिला आरक्षण बिल में होगा ये प्रावधान
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ नजर आए यशस्वी जायसवाल, यहां देखें वीडियो 
IPL 2026 के बीच रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ नजर आए यशस्वी जायसवाल, देखें वीडियो
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget