हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद में एक ही परिवार के तीन लोगों ने की खुदकुशी, आखिर क्यों उठाया ऐसा कदम? जांच में जुटी पुलिस

हैदराबाद में एक ही परिवार के तीन लोगों ने की खुदकुशी, आखिर क्यों उठाया ऐसा कदम? जांच में जुटी पुलिस

हैदराबाद के अंबरपेट से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. इससे इलाके में दहशत फैल गई है. यहां एक परिवार में तीन लोगों ने आत्महत्या कर दी.

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 22 Nov 2025 10:52 PM (IST)
हैदराबाद के अंबरपेट इलाके से ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया. एक परिवार के तीन सदस्यों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से घर में गंभीर तनातनी चल रही थी, जिसके कारण परिवार मानसिक दबाव में था. घटना के बाद पड़ोसी और रिश्तेदार सदमे में हैं. वहीं, पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

कहां का है मामला?

रेड्डी बिल्डिंग के भीतर यह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, तीन दिन पहले परिवार के बुजुर्ग सदस्य की मौत के बाद घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था. परिवार मूल रूप से रंगारेड्डी जिले का है और क़रीबी रिश्तेदारों के मुताबिक, अंतिम संस्कार के बाद से ही सभी सदस्य गहरी निराशा में डूबे हुए थे. इसी मानसिक अवसाद ने आखिरकार तीन लोगों को अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया.

आपसी मतभेद से जूझ रहा था परिवार

सूत्रों का कहना है कि परिवार आर्थिक दबाव और आपसी मतभेदों से भी जूझ रहा था. पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और रिश्तेदारों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. फिलहाल, अधिकारियों का कहना है कि “सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की दिशा स्पष्ट होगी.”

परिवार के नज़दीकी लोगों ने बताया कि मृतकों ने कभी यह संकेत नहीं दिए थे कि वे इतना बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद से उनका व्यवहार असामान्य दिख रहा था. अंबरपेट में रहने वाले पड़ोसियों ने भी दुख जताया और कहा कि परिवार पिछले कई वर्षों से शांतिपूर्वक रह रहा था. अचानक सामने आई इस त्रासदी ने इलाके को हिला कर रख दिया है. फिलहाल, शवों को OGH में पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस अगले चरण की जांच कर रही है.

Published at : 22 Nov 2025 10:52 PM (IST)
