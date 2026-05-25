मनाली से 'प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन' तक रेंग रही गाड़ियां, डरा देंगे महाजाम के ये वीडियो

आसमान से बरसती आग के बीच मनाली में भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल रही है. सुबह से ही चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग सहित मनाली शहर, अटल टनल मार्ग, मॉल रोड, वशिष्ठ, सोलंगनाला और पलचान क्षेत्र में वाहनों की लंबी कतारें दिखीं. हालात ऐसे हो गए हैं कि कई स्थानों पर वाहन घंटों तक रेंगते नजर आए और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

मनाली हुआ जाम

समर वेकेशन के चलते बड़ी संख्या में लोग परिवार समेत मनाली घूमने जा रहे हैं. हजारों वाहनों के एक साथ पहुंचने से शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सड़क और पार्किंग व्यवस्था अबतक उस अनुपात में विकसित नहीं हो पाई है. यही कारण है कि साल दर साल ट्रैफिक जाम की स्थिति गंभीर होती जा रही है.

#WATCH | Manali, Himachal Pradesh: Traffic congestion and slow vehicular movement witnessed in Manali as people throng to hilly areas to get some respite from the scorching heat. (24.05) pic.twitter.com/pJJH6rVSSj — ANI (@ANI) May 25, 2026

कोडईकनाल में भारी ट्रैफिक

तमिलनाडु का लोकप्रिय हिल स्टेशन होने के कारण कोडईकनाल में भारी ट्रैफिक जाम लगा है. रविवार को वीकेंड के बाद वीक-डे यानि आज सोमवार को भी पर्यटकों की भारी भीड़ होने के चलते जाम देखने को मिल रहा है. इस भारी जाम का एक बड़ा कारण है डिंडीगुल जिला प्रशासन द्वारा 31 मई तक वन विभाग के अधीन आने वाले सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए मुफ्त प्रवेश की सुविधा देना.

डिंडीगुल जिला अधिकारी एस सरवनन ने छूट की घोषणा करते हुए कहा कि ये अस्थायी फ्री एंट्री पिलर रॉक, गुना गुफाएं, पाइन वन और मोइर प्वाइंट सहित प्रमुख पारिस्थितिक और पर्यटन स्थलों पर लागू होगी. गर्मियों में पर्यटकों की भारी भीड़ और हाल ही में लागू की गई क्यूआर-कोड डिजिटल टिकटिंग प्रणाली के कारण इन रास्तों तक जाने वाले एक लेन वाले मार्गों पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है.

VIDEO | Tamil Nadu: Tourist footfall surges in Kodaikanal as vehicles line up amid scorching heat and the summer vacation season.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/cdjnO4apJ0 — Press Trust of India (@PTI_News) May 24, 2026

बता दें कि कोडईकनाल को प्रिंसेज ऑफ हिल स्टेशन्स (हिल स्टेशन्स की राजकुमारी) कहा जाता है. पालनी रेंज की पहाड़ियों में बसा कोडईकनाल हनीमून कपल्स का फेवरिट डेस्टिनेशन है. समुद्र लेवल से 2133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोडाई का मौसम हमेशा ही बहुत सुहावना रहता है.

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