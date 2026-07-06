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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ममता बनर्जी को पुलिस ने रेप पीड़िता से मिलने से रोका', भड़क गई TMC, BJP बोली- 'कोई उन पर अंडे...'

'ममता बनर्जी को पुलिस ने रेप पीड़िता से मिलने से रोका', भड़क गई TMC, BJP बोली- 'कोई उन पर अंडे...'

Mamata Banerjee TMC: ममता बनर्जी के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर टीएमसी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया. पार्टी ने कहा कि ममता को रेप पीड़िता के परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 06 Jul 2026 02:22 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में 11 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई. इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता के कालीघाट स्थित आवास के बाहर सोमवार (6 जुलाई) को भारी पुलिस बल तैनात रहा. तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बारुईपुर के रेप पीड़िता के परिवार से मिलने से रोका जा रहा है. वहीं दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि यह इंतजाम केवल उनकी सुरक्षा के लिए किया गया है. इस मामले पर दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया.

ममता बनर्जी के घर के बाहर रविवार रात से शुरू हुई सुरक्षा सोमवार को भी जारी रही. उनके घर की ओर जाने वाली गली के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, केंद्रीय सुरक्षा बल और कई सरकारी गाड़ियां तैनात रहीं. तृणमूल के नेताओं ने इस मामले पर सवाल उठाए.

'जिससे कोई अंडे न फेंक सके' - दिलीप घोष

मंत्री दिलीप घोष ने ममता के घर के बाहर सुरक्षा को लेकर  बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा, 'वे (ममता बनर्जी) लगातार सड़कों पर घूमती रहती हैं. उनकी सुरक्षा करने के लिए पुलिस तैनात की गई है, जिससे उन पर कोई अंडे न फेंक सके'

आईएएनएस के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस के नेता बैसवानोर चटर्जी ने कहा, 'ममता बनर्जी निकलने के लिए तैयार थीं, लेकिन उन्हें जाने से रोकने के लिए पुलिस बल तैनात कर बैरिकेड लगा दिए गए.'

क्या है पूरा मामला

बता दें कि बारुईपुर में 11 साल मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई. इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में भारी बवाल शुरू हो गई. भीड़ ने रेप के आरोपी को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. रविवार को बारुईपुर के सूर्यापुर हाट इलाके में बच्ची का शव एक बोरे के अंदर मिला था. इसके एक दिन पहले उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है. 

यह भी पढ़ें : TMC टूटने के बाद कम नहीं हुई ममता की ताकत! उनके बिना राज्यसभा की एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे ऋतब्रता बनर्जी

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 06 Jul 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
TMC West Bengal Mamata Banerjee BJP INDIA
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