'ममता बनर्जी को पुलिस ने रेप पीड़िता से मिलने से रोका', भड़क गई TMC, BJP बोली- 'कोई उन पर अंडे...'

पश्चिम बंगाल में 11 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई. इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता के कालीघाट स्थित आवास के बाहर सोमवार (6 जुलाई) को भारी पुलिस बल तैनात रहा. तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बारुईपुर के रेप पीड़िता के परिवार से मिलने से रोका जा रहा है. वहीं दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि यह इंतजाम केवल उनकी सुरक्षा के लिए किया गया है. इस मामले पर दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया.

ममता बनर्जी के घर के बाहर रविवार रात से शुरू हुई सुरक्षा सोमवार को भी जारी रही. उनके घर की ओर जाने वाली गली के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, केंद्रीय सुरक्षा बल और कई सरकारी गाड़ियां तैनात रहीं. तृणमूल के नेताओं ने इस मामले पर सवाल उठाए.

'जिससे कोई अंडे न फेंक सके' - दिलीप घोष

मंत्री दिलीप घोष ने ममता के घर के बाहर सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा, 'वे (ममता बनर्जी) लगातार सड़कों पर घूमती रहती हैं. उनकी सुरक्षा करने के लिए पुलिस तैनात की गई है, जिससे उन पर कोई अंडे न फेंक सके'

New Town, West Bengal: On police deployment outside former Chief Minister Mamata Banerjee's residence, Minister Dilip Ghosh says, “She keeps moving around on the roads. The police deployment has been made to ensure her security so that no one can throw egg on her” pic.twitter.com/ctrhbg8ah2 — IANS (@ians_india) July 6, 2026

आईएएनएस के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस के नेता बैसवानोर चटर्जी ने कहा, 'ममता बनर्जी निकलने के लिए तैयार थीं, लेकिन उन्हें जाने से रोकने के लिए पुलिस बल तैनात कर बैरिकेड लगा दिए गए.'

क्या है पूरा मामला

बता दें कि बारुईपुर में 11 साल मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई. इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में भारी बवाल शुरू हो गई. भीड़ ने रेप के आरोपी को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. रविवार को बारुईपुर के सूर्यापुर हाट इलाके में बच्ची का शव एक बोरे के अंदर मिला था. इसके एक दिन पहले उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है.

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