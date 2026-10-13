अभिजीत दीपके ने INDIA गठबंधन को दिया मैसेज तो ममता बनर्जी गुट बोला, 'हमलोग...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार (12 अक्टूबर, 2026) को INDIA गठबंधन की तरफ से आयोजित सुप्रीम कोर्ट मार्च के दौरान प्रशासन की तरफ से उठाए गए कदमों को लेकर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई ज्ञानेश कुमार और उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ है. जब हमें एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, तब आपस में लड़ने के जाल में न फंसें.

उन्होंने कहा कि सरकार अलग-अलग प्रदर्शनों के साथ अलग-अलग तरीके से व्यवहार करके उन लोगों के बीच शक और अविश्वास पैदा करती है, जो आखिरकार एक ही मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं.

अभिजीत दीपके की इस टिप्पणी के बाद INDIA गठबंधन में सहयोगी पार्टी और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने अभिजीत दीपके के पोस्ट को रिशेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘इसमें हमलोग सभी एक साथ है. एकजुट हैं.’

अभिजीत दीपके ने INDIA ब्लॉक के प्रदर्शन को लेकर क्या कहा?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में दीपके ने कहा, ‘जब CJP को विरोध प्रदर्शन करने की मंजूरी दी गई थी तो कई लोग तुरंत इसमें साजिश की थियोरी गढ़ने लगे कि हमें BJP ने प्लांट किया है. कल INDIA ब्लॉक ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया, लेकिन 10 अक्टूबर को जिस तरह की कार्रवाई हमने देखी थी, वैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई.’

We are ALL in this together. United. — Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) October 13, 2026

उन्होंने कहा, ‘सरकार ठीक इसी तरह हमें एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है. अलग-अलग प्रदर्शनों के साथ अलग-अलग तरीके से व्यवहार करके वे उन लोगों के बीच संदेह और अविश्वास पैदा करते हैं, जो आखिर में एक ही मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं.’

CJP संस्थापक ने क्या की अपील?

दीपके ने कहा, ‘मेरा सभी से बस यही अनुरोध है कि इन चालों को समझें. आज वे एक प्रदर्शन की अनुमति दे सकते हैं और दूसरे को कुचल सकते हैं. कल वे भूमिकाएं बदल सकते हैं. इसमें मकसद सिर्फ यही है कि हम सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करने के बजाय एक-दूसरे पर शक करते रहें.’

उन्होंने कहा, ‘इन साजिशों को हमें बांटने न दें. जब हमें एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, तब आपस में लड़ने के जाल में न फंसें. लड़ाई ज्ञानेश कुमार और उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ है. इस बात को अपने ध्यान से दूर न होने दें.’

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