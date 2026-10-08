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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC के बागियों को किस बात का डर? स्पीकर से कहा- 'दो हफ्ते दे दीजिए'

TMC के बागियों को किस बात का डर? स्पीकर से कहा- 'दो हफ्ते दे दीजिए'

तृणमूल कांग्रेस के करीब 20 बागी सांसदों ने 8 अक्टूबर को कोलकाता में दोपहर 3 बजे बैठक बुलाई है.बैठक में लोकसभा की ओर से जारी अयोग्यता संबंधी नोटिस और उसके जवाब पर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 08 Oct 2026 01:36 PM (IST)
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कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसदों ने लोकसभा की ओर से जारी अयोग्यता संबंधी नोटिस को लेकर बुधवार, 8 अक्टूबर को बैठक बुलाई है. यह बैठक दोपहर 3 बजे होगी. इसमें करीब 20 बागी सांसद शामिल होंगे. बैठक में लोकसभा के नोटिस, अयोग्यता की याचिका और उसका जवाब देने की आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी.

टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा के नोटिस का जवाब देने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है. सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बताया कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इंडिया (NCPI) में शामिल हुए बागी सांसदों ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त दो हफ्ते की मोहलत मांगी है. इन सांसदों के खिलाफ लोकसभा में अयोग्यता की याचिका से जुड़ी प्रक्रिया चल रही है.

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20 बागी सांसदों की बैठक पर नजर

बुधवार को होने वाली बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि बागी सांसदों को लोकसभा के नोटिस का जवाब देना है. बैठक में नोटिस के कानूनी और राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा के साथ आगे की रणनीति तय की जा सकती है. बागी सांसदों का अगला कदम पार्टी के साथ उनके मौजूदा विवाद और लोकसभा में चल रही अयोग्यता प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा.

ममता ने बागी नेताओं को दिया था 15 दिन का अल्टीमेटम

इससे पहले टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़कर जाने वाले बागी नेताओं को वापस लौटने के लिए 15 दिन का समय दिया था. उन्होंने उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में एक रैली के दौरान मोबाइल फोन के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही थी. दरअसल, रविवार को उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर में हुई टीएमसी की बैठक के दौरान पार्टी नेता कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी को फोन के जरिए माइक से जोड़ा था. इसके बाद ममता ने बागी नेताओं को वापस लौटने का संदेश दिया.

'15 दिन में लौटो, वरना पार्टी से हमेशा के लिए बाहर'

ममता बनर्जी ने बागी नेताओं पर तीखा हमला करते हुए उन्हें 'बेईमान', 'विश्वासघाती' और 'गद्दार' बताया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि इन नेताओं को पैसे देकर खरीदा गया है. ममता ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि जिन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से चुनाव जिताया गया, उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए. नंदीग्राम और रेजिनगर उपचुनाव के प्रचार में ममता खुद नहीं पहुंचीं, लेकिन उन्होंने फोन के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बागी नेताओं को वापस लौटने का आखिरी मौका दिया.

'पैसे से खरीदे गए गद्दार'

इस्लामपुर की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि जिन लोगों को कार्यकर्ताओं ने मेहनत से जिताया, उन्हें पैसे से खरीदा गया है. उन्होंने ऐसे नेताओं को बेईमान, विश्वासघाती और गद्दार बताया और उन्हें माफ नहीं करने की बात कही. ममता ने यह भी कहा था कि जो लोग अभी भी पार्टी में वापस आना चाहते हैं, उन्हें 15 दिनों के भीतर लौटना होगा. उन्होंने कहा था कि अगर वे वापस नहीं आते हैं तो पार्टी अपने हिसाब से आगे बढ़ेगी. ममता ने 1998 का उदाहरण देते हुए कहा था कि उस समय पार्टी के पास केवल दो सांसद थे और चुनाव घोषित हो चुके थे. इसके बावजूद पार्टी ने वापसी की थी. उन्होंने कहा कि आज भी उनके साथ 15 सांसद हैं और नेताओं को लोगों के बीच रहना चाहिए.

'TMC के बिना INDIA गठबंधन मजबूत नहीं हो सकता'

ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया था कि तृणमूल कांग्रेस के बिना INDIA गठबंधन मजबूत नहीं हो सकता. उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो टीएमसी को मजबूत करना होगा. इस बैठक में कल्याण बनर्जी के अलावा इताहार के विधायक मोशर्रफ हुसैन भी मौजूद थे.

ये भी पढ़ें- इंडिया गठबंधन के लंच में शामिल नहीं हुए अखिलेश यादव, बोले- 'अभी तो...'

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 08 Oct 2026 12:52 PM (IST)
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