हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC की पूर्व सांसद नुसरत जहां को ED का समन, वोटिंग से एक दिन पहले 22 अप्रैल को पेश होने का आदेश

TMC की पूर्व सांसद नुसरत जहां को ED का समन, वोटिंग से एक दिन पहले 22 अप्रैल को पेश होने का आदेश

ED Action in West Bengal: बंगाल में टीएमसी नेता नुसरत जहां को राशन घोटाले मामले में तलब किया गया है. अधिकारियों ने उन्हें 22 अप्रैल को कोलकाता ईडी ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है.

By : मनोज वर्मा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 20 Apr 2026 11:11 PM (IST)
Preferred Sources

ED Summon TMC Former Mp Nusrat Jahan: TMC की पूर्व सांसद नुसरत जहाँ को राशन घोटाला मामले में तलब किया गया है. उन्हें 22 अप्रैल को कोलकाता में ED ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले पेश होने को कहा गया है.  

उन्हें एजेंसी के सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्पलेक्स ऑफिस में पेश होने को कहा गया है. हालांकि बसीरहाट से पूर्व सांसद ने इस मामले में किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है.

क्या है पूरा घटनाक्रम? 
दरअसल, कोरोना-19 लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल के बसीरहाट के बॉर्डर इलाके में बांग्लादेश को गेहूं और चावल की तस्करी के आरोप में कई ट्रक जब्त किए गए थे. उस वक्त नुसरत बसीरहाट सीट से सांसद थीं. 

ईडी की मानें तो कथित राशन तस्करी की जांच के दौरान कई नाम सामने आए थे. अधिकारी बांग्लादेश को गेहूं की तस्करी मामले में पूछताछ करना चाहते हैं. फिलहाल जानकारी नहीं है कि नुसरत जहां देश में हैं भी कि नहीं. इसकी वजह हाल ही में वो अपने पति अभिनेता यश दासगुप्ता के साथ छुट्टी मनाने विदेश यात्रा पर गईं थीं. 

इस मामले में भी हो चुकी है नुसरत जहां से पूछताछ

नुसरत से इसके अलावा ईडी ने एक फ्लैट धोखाधड़ी मामले में पूछताछ की थी. तब उनसे सीजीओ कॉम्पलेक्स में लगभग 6 घंटे पूछताछ की थी. बीजेपी नेता शंकुदेव पांडा ने इस कथित धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया था. साथ ही ईडी में शिकायत दर्ज कराई थी. 

ईडी की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल
इधर, पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार जोर-शोर से चल रहा है. ऐसे में पहले चरण के मतदान भी होने हैं. टीएमसी ने ईडी की कार्रवाई को साजिश करार दिया है. साथ ही आरोप लगाया कि चुनावी माहौल में जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. 

यह भी पढ़ेंः Tamil Nadu Assembly Elections 2026: सुशासन बाबू के बिहार छोड़ने पर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को लेकर किया ये बड़ा दावा

Published at : 20 Apr 2026 11:11 PM (IST)
Tags :
ED Kolkata  WEST BENGAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
TMC की पूर्व सांसद नुसरत जहां को ED का समन, वोटिंग से एक दिन पहले 22 अप्रैल को पेश होने का आदेश
TMC की पूर्व सांसद नुसरत जहां को ED का समन, वोटिंग से एक दिन पहले 22 अप्रैल को पेश होने का आदेश
इंडिया
Exclusive: ‘बंगाल की जनता TMC के व्यवहार से त्रस्त’, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का CM ममता पर हमला
Exclusive: ‘बंगाल की जनता TMC के व्यवहार से त्रस्त’, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का CM ममता पर हमला
इंडिया
Nashik TCS Case: नासिक TCS में कथित धर्मांतरण पर VHP का सख्त विरोध, कॉरपोरेट जगत को दी चेतावनी
नासिक TCS में कथित धर्मांतरण पर VHP का सख्त विरोध, कॉरपोरेट जगत को दी चेतावनी
इंडिया
'अब ठग बंदूक से नहीं, मोबाइल से वार कर रहे..' देश में बढ़ते साइबर क्राइम पर CJI ने जताई चिंता
'अब ठग बंदूक से नहीं, मोबाइल से वार कर रहे..' देश में बढ़ते साइबर क्राइम पर CJI ने जताई चिंता
Advertisement

वीडियोज

Pratima Mishra: शांति का शिप डूबा, होर्मुज में संकट गहराया! | Bharat Ki Baat | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: डॉलर को खत्म कर देगा युआन? | Iran US Talks | Hormuz | Trump | Breaking
ABP Report: ईरान का जहाज, अमेरिका ने जलाया! | Iran Israel US War | Trump | Mojtaba | IRGC
Chitra Tripathi : ईरान का इनकार... अब वार्ता नहीं, सीधा 'WAR' होगा? | Iran US Israel War | Trump
Dhurandhar: The Revenge के बाद अब Ranveer Singh करेंगे Part 3 पर काम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन हैं दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा? जिनका अरविंद केजरावाल के मामले में जुड़ रहा नाम, क्या है विवाद?
कौन हैं दिल्ली HC की जज स्वर्ण कांता शर्मा? जिनका केजरावाल के मामले में जुड़ रहा नाम, क्या है विवाद?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर AIMIM का बड़ा ऐलान, इतनी सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर AIMIM का बड़ा ऐलान, इतनी सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार
बॉलीवुड
'मैंने मना कर दिया था...', राकेश बेदी ने रिजेक्ट कर दी थी आदित्य धर की फिल्म, जानिए फिर कैसे बनी बात?
'मैंने मना कर दिया था...', राकेश बेदी ने रिजेक्ट कर दी थी आदित्य धर की फिल्म, जानिए फिर कैसे बनी बात?
आईपीएल 2026
तिलक वर्मा ने MI के लिए ठोका सबसे तेज शतक, IPL में लिख डाला नया इतिहास
तिलक वर्मा ने MI के लिए ठोका सबसे तेज शतक, IPL में लिख डाला नया इतिहास
बॉलीवुड
'संजू सर से मिला तो...', पिता को यादकर इमोशनल हुए रितेश देशमुख, जेनेलिया भी नहीं रोक पाईं अपने आंसू
'संजू सर से मिला तो...', पिता को यादकर इमोशनल हुए रितेश देशमुख, जेनेलिया भी नहीं रोक पाईं अपने आंसू
इंडिया
Nashik TCS Case: नासिक TCS में कथित धर्मांतरण पर VHP का सख्त विरोध, कॉरपोरेट जगत को दी चेतावनी
नासिक TCS में कथित धर्मांतरण पर VHP का सख्त विरोध, कॉरपोरेट जगत को दी चेतावनी
Results
Board Results 2026: बोर्ड रिजल्ट 2026 का इंतजार खत्म होने वाला है! UP बोर्ड, ICSE और झारखंड 10वीं-12वीं के नतीजे जल्द
बोर्ड रिजल्ट 2026 का इंतजार खत्म होने वाला है! UP बोर्ड, ICSE और झारखंड 10वीं-12वीं के नतीजे जल्द
जनरल नॉलेज
Mauryan Empire: यह था भारत का पहला साम्राज्य, जानें किसने की थी इसकी शुरुआत?
यह था भारत का पहला साम्राज्य, जानें किसने की थी इसकी शुरुआत?
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget