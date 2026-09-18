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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC विवाद: अभिषेक बनर्जी ने कसा तंज, कहा - 'BJP में जाने पर वॉशिंग मशीन...'

TMC विवाद: अभिषेक बनर्जी ने कसा तंज, कहा - 'BJP में जाने पर वॉशिंग मशीन...'

अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी में आने वाले नेताओं को 'वॉशिंग मशीन' जैसा व्यवहार मिलता है, वहीं जो लोग अपनी बात या विचारधारा पर अड़े रहते हैं उनको 'कुचलने वाली मशीन' का सामना करना पड़ता है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 18 Sep 2026 08:52 PM (IST)
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टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बांकुरा से लोकसभा सांसद अरुप चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज मामला खारिज होने को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए जमकर निशाना साधा. बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को 'वॉशिंग मशीन' जैसा व्यवहार मिलता है, वहीं जो लोग अपनी बात या विचारधारा पर अड़े रहते हैं उनको 'कुचलने वाली मशीन' का सामना करना पड़ता है.

टीएमसी सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, 'अद्भुत! प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत की मशीन युग में आपका स्वागत है. भाजपा में शामिल हों और वाशिंग मशीन आपका इंतजार कर रही है. अपनी जगह पर डटे रहें और कुचलने वाली मशीन चलना शुरू हो जाएगी.' उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का समर्थन करने वाले नेताओं को फौरन राहत मिल जाती है.

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बनर्जी का यह बयान तब आया, जब हाल ही में लोकपाल ने अरूप चक्रवर्ती के खिलाफ मामले को योग्यताहीन बताते हुए खारिज कर दिया गया था. तीन महीने पहले ही अरूप बनर्जी टीएमसी छोड़कर बागी एनसीपी गुट में शामिल हो गये थे.

चुनाव आयोग ने दोनों खेमों को दिए नए सिंबल-नाम

उधर, टीएमसी के सिंबल विवाद के बीच चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी के गुटों को नए नाम और सिंबल देने की घोषणा की है.EC ने ममता गुट की पार्टी को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' और ऋतब्रत गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम दिया गया है. आयोग की ओर से दोनों पार्टियों के चुनाव चिह्न भी अलग-अलग दिया गया है. 

चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की पार्टी 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' को 'फुटबॉल खिलाड़ी' चुनाव चिह्न दिया है. ममता बनर्जी की पार्टी को पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता दी है.

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टीएमसी कैंडिडेट ने वापस लिया नाम

ममता बनर्जी को दोहरा झटका तब लगा, जब नंदीग्राम सीट से पार्टी की उम्मीदवार संचिता प्रधान ने नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया. प्रधान ने एक दिन पहले ही बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी. इसके बाद ममता ने नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया है.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 18 Sep 2026 08:52 PM (IST)
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