कोलकाता में TMC के पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता पर फिर फेंके गए अंडे, कोर्ट परिसर के बाहर हंगामा

कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व विधायक और बिधाननगर नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सब्यसाची दत्ता पर कोर्ट से बाहर लाए जाते समय एक बार फिर अंडे फेंके गए. इससे पहले भी उन्हें अदालत ले जाते समय प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया था. सब्यसाची दत्ता को मंगलवार को कथित जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के मामले में गिरफ्तार किया गया था. पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के रायगाछी स्थित उनके घर से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया. यह कार्रवाई एक व्यापारी की शिकायत के आधार पर की गई, जिसने दत्ता पर जबरन वसूली से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी.

पूर्व नगर प्रमुख रहे सब्यसाची दत्ता ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बारासात सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. अब जांच आगे बढ़ने के साथ उन्हें बिधाननगर अदालत में पेश किया गया. अदालत में पेशी के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण रहा. पुलिस जब उन्हें अदालत लेकर जा रही थी, तब पुलिस स्टेशन और अदालत परिसर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन पर अंडे और टमाटर फेंके. अदालत परिसर के बाहर भी विरोध जारी रहा और वहां मौजूद लोगों में काफी नाराजगी देखी गई.

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सब्यसाची दत्ता के चेहरे पर गोबर भी पोत दिया

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हंगामे के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर सब्यसाची दत्ता के चेहरे पर गोबर भी पोत दिया, जिससे अदालत परिसर में और अधिक तनाव का माहौल बन गया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला एक व्यवसायी की शिकायत से जुड़ा है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सब्यसाची दत्ता ने जबरन वसूली की और आपराधिक धमकी दी. शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर राजारहाट इलाके में स्थित उनके फ्लैट से उन्हें गिरफ्तार किया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि उन्हें चल रही जांच के तहत हिरासत में लिया गया है.

सब्यसाची दत्ता पश्चिम बंगाल की राजनीति का जाना-पहचाना चेहरा

फिलहाल पुलिस ने आरोपों से जुड़ी ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की है. माना जा रहा है कि रिमांड की कार्यवाही के दौरान अदालत में इस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों पर भी चर्चा होगी. सब्यसाची दत्ता पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक जाना-पहचाना चेहरा रहे हैं. उन्होंने पहले बिधाननगर नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में काम किया था. वर्ष 2019 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया था. हालांकि कुछ समय बाद वे फिर से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में लौट आए. हाल ही में उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव में बारासात सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके.

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