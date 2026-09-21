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जमुई घटना पर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा - ' अगर सच कहूं तो...'
बिहार की जमुई घटना पर ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'बिहार का वीडियो दिल दहला देने वाला है.
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