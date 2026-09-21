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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजमुई घटना पर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा - ' अगर सच कहूं तो...'

जमुई घटना पर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा - ' अगर सच कहूं तो...'

बिहार की जमुई घटना पर ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'बिहार का वीडियो दिल दहला देने वाला है.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 21 Sep 2026 09:44 PM (IST)
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बिहार की जमुई घटना पर ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'बिहार का वीडियो दिल दहला देने वाला है. चौंकाने वाला है और सच कहूं तो इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है.'

 

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Published at : 21 Sep 2026 09:32 PM (IST)
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