बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले जिस जगह पर टीएमसी नेता जहांगीर खान हुंकार भरते दिखाई दे रहे थे, उसी जगह से सामने आई एक नई तस्वीर में उसके उलट नजारा दिखाई दे रहा है. जहांगीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उन्हीं सड़कों पर हाफ पैंट में लेकर पैदल घुमाया, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जांच के सिलसिले में ले गई पुलिस

पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए 2021 में हुए चुनाव के बाद हिंसा से जुड़े एक मामले की जांच के तहत पुलिस बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान को दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा के इलाकों में लेकर गई थी. अधिकारी ने बताया कि जांच के सिलसिले में दोपहर के समय पुलिसकर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों की सुरक्षा में खान को जिले के सहारारहाट और आस-पास के इलाकों में ले जाया गया.

Falta, West Bengal: Police escorted controversial local figure Jahangir Khan on foot through the Sahararhat area as part of an ongoing investigation. Dressed in shorts, Jahangir Khan was taken around the locality while investigators carried out inquiry-related procedures.… pic.twitter.com/031Ki9ZZNN — IANS (@ians_india) June 11, 2026

अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार खान को कड़ी सुरक्षा के बीच इलाके में हिंसा से जुड़े स्थानों पर ले जाया गया.उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान स्थानीय लोग शांत रहे और संयमित व्यवहार बनाए रखा.

अधिकारी के न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए बयान के मुताबिक, 'जांचकर्ताओं को तथ्यों की पुष्टि करने और सबूत इकट्ठा करने में मदद के लिए आरोपी को मामले से जुड़ी जगहों पर ले जाया गया. ऐसी जगहों पर ले जाने का मकसद घटनाओं को फिर से समझना, बयानों की पुष्टि करना और पूछताछ के दौरान बताई गई जगहों की पहचान करना होता है. यह जांच प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है.'

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पुलिस की 5 दिन की हिरासत में जहांगीर खान

तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के करीबी सहयोगी माने जाने वाले जहांगीर खान पांच दिन की पुलिस हिरासत में हैं. डायमंड हार्बर की सहायक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद हुई कथित हिंसा से जुड़े एक मामले में खान को पुलिस हिरासत में भेजा है. पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने जहांगीर खान को 8 जून को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था.

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