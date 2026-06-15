TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'

कोलकाता पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की बागी सांसद शताब्दी रॉय ने पार्टी के अंदर चल रहे घटनाक्रम को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगला संसद सत्र जुलाई में होने वाला है और उसी समय यह साफ होगा कि आगे क्या होने वाला है. शताब्दी रॉय ने कहा, "अगला संसद सत्र जुलाई में है. तब हम देखेंगे कि क्या होता है." इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे आपलोग पागल कर रहे है.

शताब्दी रॉय ने यह भी कहा कि फिलहाल नेता और उपनेता (डिप्टी लीडर) का फैसला किया जाएगा. यानी इस समय सबसे पहले संसदीय दल के नेतृत्व से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लिया जाना है. इसके बाद ही आगे की स्थिति सामने आएगी. हाल के दिनों में TMC के अंदर चल रहे विवाद और बागी सांसदों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. ऐसे समय में शताब्दी रॉय का यह बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि उन्होंने आगे की संभावित कार्रवाई या किसी अन्य फैसले के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी और केवल इतना कहा कि जुलाई के संसद सत्र में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.

#WATCH | Kolkata, West Bengal | Rebel TMC MP Satabdi Roy says, "... The next (Parliament) session is in July. Then we will see what would happen..." pic.twitter.com/eftmffG23i — ANI (@ANI) June 15, 2026

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