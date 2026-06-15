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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC Crisis: TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'

TMC Crisis: TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'

TMC Crisis: कोलकाता में बागी TMC सांसद शताब्दी रॉय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जुलाई के संसद सत्र में पता चलेगा कि आगे क्या होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 15 Jun 2026 01:45 PM (IST)
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कोलकाता पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की बागी सांसद शताब्दी रॉय ने पार्टी के अंदर चल रहे घटनाक्रम को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगला संसद सत्र जुलाई में होने वाला है और उसी समय यह साफ होगा कि आगे क्या होने वाला है. शताब्दी रॉय ने कहा, "अगला संसद सत्र जुलाई में है. तब हम देखेंगे कि क्या होता है." इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे आपलोग पागल कर रहे है.

शताब्दी रॉय ने यह भी कहा कि फिलहाल नेता और उपनेता (डिप्टी लीडर) का फैसला किया जाएगा. यानी इस समय सबसे पहले संसदीय दल के नेतृत्व से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लिया जाना है. इसके बाद ही आगे की स्थिति सामने आएगी. हाल के दिनों में TMC के अंदर चल रहे विवाद और बागी सांसदों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. ऐसे समय में शताब्दी रॉय का यह बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि उन्होंने आगे की संभावित कार्रवाई या किसी अन्य फैसले के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी और केवल इतना कहा कि जुलाई के संसद सत्र में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.

ये भी पढ़ें: अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील का भारत ने किया स्वागत, क्या बोले पीएम मोदी?

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात
 
TMC के बागी सांसदों की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद बागी टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि उन्होंने एनसीपीआई (नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया) के साथ विलय कर लिया है. उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति समय के अनुसार तय की जाएगी. शताब्दी रॉय ने आगे कहा कि उन्होंने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कोई दावा नहीं किया है. उनके मुताबिक अब इस मामले में क्या फैसला होगा, यह लोकसभा स्पीकर तय करेंगे. 
 
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Published at : 15 Jun 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
TMC Shatabdi Roy TMC: WEST BENGAL
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