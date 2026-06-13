TMC-कांग्रेस मर्जर की खबरों पर कल्याण बनर्जी का बड़ा बयान, बोले- 'विलय की चर्चा पूरी तरह...'

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने उन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि पार्टी का एक बड़ा समूह कांग्रेस में शामिल हो सकता है या TMC का कांग्रेस में विलय हो सकता है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और TMC कांग्रेस में मर्ज नहीं हो रही है.

पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी. इसके साथ ही TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की राहुल गांधी के साथ लंबी बैठक भी हुई थी. इन बैठकों के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई कि TMC और कांग्रेस के बीच विलय की संभावना बन सकती है. साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि लोकसभा में TMC के कुछ सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं.

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कल्याण बनर्जी ने अटकलों पर क्या कहा?

इन अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कल्याण बनर्जी ने स्पष्ट कहा, 'हम कांग्रेस में मर्ज नहीं कर रहे हैं.' उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें पूरी तरह गलत हैं और उनका वास्तविक स्थिति से कोई संबंध नहीं है. कल्याण बनर्जी ने उन असंतुष्ट सांसदों पर भी निशाना साधा, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संपर्क कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जिन्हें जो करना है, वे करें. उनका कहना था कि ऐसे नेताओं को आखिरकार भारतीय जनता पार्टी (BJP) की शरण में जाना होगा. उन्होंने इसे एक राजनीतिक चाल बताया. उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग अपने चुनाव क्षेत्र के विकास का हवाला देते हैं, लेकिन जो नेता अपने ही क्षेत्र में ठीक से नहीं जा सकते, वे विकास कैसे करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र कमजोर हो गया है. उनका कहना था कि मुख्यमंत्री से पिछले एक महीने में बातचीत होने के बाद भी कोई खास विकास नहीं हुआ है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि BJP और पुलिस उन्हें लगातार परेशान कर रही है.

कल्याण बनर्जी का दावा

कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष ने कभी भी ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं किया जैसा उनकी पार्टी कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि जिन 19 सांसदों के BJP में जाने की चर्चा हो रही है, उन्हें भी BJP स्वीकार नहीं करेगी. इससे पहले TMC सांसद कीर्ति आज़ाद ने भी TMC और कांग्रेस के बीच संभावित विलय की खबरों को गलत बताया था. उन्होंने कहा था कि पार्टी का कांग्रेस में कोई विलय नहीं होगा. उनके अनुसार, आने वाले चुनाव एक तय गठबंधन के तहत लड़े जाएंगे और यह गठबंधन आगे भी जारी रहेगा.

कीर्ति आज़ाद ने मीडिया को क्या बताया?

कीर्ति आज़ाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मर्जर की खबरें पूरी तरह गलत हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव गठबंधन के रूप में लड़ा जाएगा और गठबंधन बरकरार रहेगा. 11 जून को कांग्रेस के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने भी TMC और कांग्रेस के बीच विलय की अटकलों को बेबुनियाद बताया था. उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरों का कोई आधार नहीं है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट किया कि ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात तथा अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की बैठक सामान्य राजनीतिक चर्चा का हिस्सा थीं. उनका मुख्य उद्देश्य विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को मजबूत करना और मौजूदा सरकार के खिलाफ संयुक्त रणनीति पर विचार करना था.

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