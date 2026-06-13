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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC Crisis: अभिषेक बनर्जी के घर CID की तलाशी पर कीर्ति आज़ाद का BJP पर हमला, बोले- 'विपक्षी नेताओं को...'

TMC Crisis: अभिषेक बनर्जी के घर CID की तलाशी पर कीर्ति आज़ाद का BJP पर हमला, बोले- 'विपक्षी नेताओं को...'

TMC Crisis: अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर CID की तलाशी के बाद TMC सांसद कीर्ति आज़ाद ने BJP पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 13 Jun 2026 05:57 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कीर्ति आज़ाद ने शनिवार (13 जून 2026) को कोलकाता में पार्टी सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर हुई CID की तलाशी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को इस तरह निशाना बनाना BJP का पुराना तरीका है और यह कोई नई बात नहीं है.

रिपोर्टरों से बातचीत करते हुए कीर्ति आज़ाद ने आरोप लगाया कि BJP की असली दिलचस्पी पश्चिम बंगाल में सरकार चलाने से ज्यादा विपक्षी दलों को परेशान करने में है. उन्होंने कहा कि यह कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है कि CID अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची और प्रवर्तन निदेशालय (ED) मदन मित्रा के घर कार्रवाई कर रहा है. उनके अनुसार, राजनीतिक दलों और विपक्षी नेताओं को इसी तरह निशाना बनाया जाता है.

ये भी पढ़ें: अभिषेक बनर्जी के आवास पर आधी रात पहुंची पुलिस, ममता बनर्जी भी पहुंचीं, TMC का आरोप- ताला तोड़कर...

BJP लोगों के असली मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है-कीर्ति आज़ाद

कीर्ति आज़ाद ने कहा कि BJP सरकार लोगों के असली मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है. उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. उनका कहना था कि सरकार इन्हीं कार्रवाइयों में व्यस्त रहती है. यह बयान उस समय आया जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) के अधिकारियों ने कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर तलाशी ली. तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने दावा किया कि शनिवार तड़के सुबह 3 बजे पुलिस की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची.

सागरिका घोष ने क्या कहा?

सागरिका घोष के अनुसार, सुबह 5 बजे ताले तोड़ने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को बुलाया गया. इसके बाद सुबह 6:30 बजे दूसरी मंजिल से लेकर छत तक करीब 90 मिनट तक तलाशी अभियान चलाया गया. उन्होंने दावा किया कि तलाशी के बाद तैयार की गई जब्ती रिपोर्ट में NIL दर्ज किया गया, यानी कोई सबूत या आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली. सागरिका घोष ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना, धमकी और मानसिक दबाव बनाने के लिए की गई. उन्होंने कहा कि "ऑपरेशन लोटस" के तहत उन नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है जो BJP के दबाव के सामने झुकने से इनकार करते हैं. उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को विपक्षी नेताओं पर हमला और राजनीतिक साजिश बताया.

ये भी पढ़ें: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को उड़ेगी पहली फ्लाइट, बेंगलुरु से मुंबई तक जाएंगे विमान, जानें सबकुछ

Published at : 13 Jun 2026 05:57 PM (IST)
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