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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'एक आंख में काबा, एक आंख में मदीना, अब साथ बैठकर चाय पी रहे', ओवैसी का सायानी घोष पर तंज

'एक आंख में काबा, एक आंख में मदीना, अब साथ बैठकर चाय पी रहे', ओवैसी का सायानी घोष पर तंज

TMC Crisis: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने TMC में चल रहे राजनीतिक विवाद पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने बागी नेताओं और ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल उठाया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 14 Jun 2026 01:50 PM (IST)
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इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असादुदीन ओवैसी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अंदर जारी उथल-पुथल के बीच बयान दिया है. उन्होंने उन बागी नेताओं को निशाने पर लिया, जिन्होंने TMC का दामन छोड़ने का फैसला लिया है. इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि  कल तक जो लोग कह रहे थे कि एक आंख में काबा और दूसरी में मदीना और जो लोग कह रहे थे कि हम बंगाल को काबा की ज़मीन नहीं बनाएंगे, वे सब दो जगह बैठकर चाय पी रहे हैं. जो लोग हमें गाली देते थे, अब तुम हमें क्या गाली दोगे? तुम मुझे गाली दो. मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें हैजे की बीमारी है. मुझे गाली दो. यह कहो. 

असदुदीन ओवैसी ने आगे कहा कि अब इस पर क्या कहोगे भाई? एक हफ्ते का भी समय नहीं बीता कि सारे कबूतर उड़ गए. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें गाली देना चाहते हैं तो देते रहें, लेकिन अब उन्हें अपने राजनीतिक हालात का जवाब भी देना चाहिए. उन्होंने कहा कि एक समय जो लोग बहुत मजबूत होने का दावा कर रहे थे, आज उनके साथ खड़े लोग एक-एक करके अलग होते जा रहे हैं.

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ममता बनर्जी गलत शासन की वजह से चुनाव हारी-ओवैसी

ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि उनकी हार की सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार रही. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जमीन से जुड़े मुद्दों पर लोगों के साथ न्याय नहीं किया. उनके अनुसार यही कारण है कि जनता का भरोसा कम हुआ. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ अन्य कारण भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं. उन्होंने माना कि SIR एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन केवल उसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. उनके अनुसार कई कारण मिलकर TMC की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार बने हैं. इसके अलावा ममता बनर्जी ने मुसलमानों का अनेदखा किया.

ये भी पढ़ें: होर्मुज में तीन भारतीयों की मौत पर अमेरिकी बयान से भड़के राहुल गांधी, कहा- 'एक आजाद देश इस तरह की भाषा...'

Published at : 14 Jun 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi TMC AIMIM MAMATA BANERJEE
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