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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी पर भड़का मृत TMC कार्यकर्ता का भाई, बोला - 'मैं उनसे कोई...'

ममता बनर्जी पर भड़का मृत TMC कार्यकर्ता का भाई, बोला - 'मैं उनसे कोई...'

Mamata Banerjee: मृतक TMC कार्यकर्ता के भाई शम्भू केवट ने कहा कि हमें बिरजु को गिरफ्तार करने के पीछे का कारण तक नहीं बताया गया है, कुछ भी नहीं बताया गया है. हमारे पास कोई जानकारी नहीं है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 09 Aug 2026 08:31 PM (IST)
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  • ममता बनर्जी मृतक टीएमसी कार्यकर्ता बिरजू के परिजनों से मिलीं।
  • बिरजू के भाई ने ममता बनर्जी से बात नहीं की।
  • बिरजू पुलिस हिरासत में मरा, शरीर पर मारपीट के निशान।
  • परिवार ने बिरजू के लिए न्याय की मांग दोहराई।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी रविवार (9 अगस्त, 2026) को पुलिस की कथित कस्टडी में मारे गए टीएमसी कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने पहुंची. इस दौरान मृतक बिरजु केवट के भाई ने बताया कि जब तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी उनके घर पहुंची, तो उनके बीच क्या बातचीत हुई. उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कोई बात ही नहीं की. मैं उनसे बात करना ही नहीं चाहता हूं. अब उनसे बात करके क्या करना है?

मृतक टीएमसी कार्यकर्ता के भाई ने क्या कहा?

न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत के दौरान मृतक टीएमसी कार्यकर्ता बिरजु केवट के भाई शम्भू केवट ने कहा, ‘मैंने उनसे (ममता बनर्जी से) बात ही नहीं की. मैं उनसे कोई बात करना नहीं चाहता हूं. अब उनसे बातचीत करके क्या करना है? अभी मैं सिर्फ अपने भाई के लिए न्याय चाहता हूं. मैं उसके लिए न्याय की मांग करता हूं.’

घटना के बारे में बताते हुए मृतक के भाई शम्भू केवट ने कहा, ‘मेरा भाई एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता थे. पुलिस आई और उसे ले गई. उन्होंने उसे हिरासत में ले लिया और सुबह 7 बजे उसे पुलिस स्टेशन लेकर गए. इसके बाद वे सुबह 10 बजे उसे मेडिकल टेस्ट के लिए ले गए, फिर बिरजु को अदालत में पेश किया. उन्हें (पुलिस को) अदालत से बिरजु की 5 दिन की रिमांड मिल गई और अगली सुबह ही मेरे भाई की मौत हो गई.’ 

बिरजु के शरीर पर मारपीट के निशान थे- शम्भू केवट

उन्होंने कहा, ‘बिरजु के शरीर पर मारपीट के बहुत सारे निशान थे. जब हम अस्पताल पहुंचे थे, तो हमने खुद वो सारे निशान देखे थे. हमें बिरजु को गिरफ्तार करने के पीछे का कारण तक नहीं बताया गया है, कुछ भी नहीं बताया गया है. हमारे पास कोई जानकारी नहीं है. अब हम चाहते हैं कि हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, वो इस मामले पर ध्यान दें और हमें न्याय दिलाना सुनिश्चित करें. इसके अलावा, जो भी लोग, पुलिस या कोई भी अन्य, मेरे भाई बिरजु की मौत के लिए जिम्मेदारी हैं, उनकी सजा सुनिश्चित कराई जाए.’ 

यह भी पढ़ेंः ममता बनर्जी पर हमले के बाद BJP का पहला रिएक्शन, 'अगर ऐसा हुआ है तो...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 09 Aug 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
TMC Barrackpore WEST BENGAL MAMATA BANERJEE

Frequently Asked Questions

ममता बनर्जी के घर पहुंचने पर मृतक के भाई ने क्या कहा?

मृतक बिरजु केवट के भाई शंभू ने कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी से बात नहीं की और न ही वे उनसे बात करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अब उनसे बात करके क्या फायदा।

मृतक टीएमसी कार्यकर्ता बिरजु केवट की मृत्यु कैसे हुई?

पुलिस ने बिरजु को हिरासत में लिया, 5 दिन की रिमांड मिली और अगली सुबह उसकी मौत हो गई। उसके शरीर पर मारपीट के निशान थे।

मृतक बिरजु केवट के भाई की क्या मांग है?

वे अपने भाई बिरजु के लिए न्याय चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जो लोग उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा मिले।

बिरजु के परिवार को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताया गया था क्या?

नहीं, बिरजु के परिवार को उसकी गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

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