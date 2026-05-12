हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘अकेले आए थे, अकेले ...’, आखिर भावुक ममता बनर्जी ने कविता में ऐसा क्यों कहा?

‘अकेले आए थे, अकेले ...’, आखिर भावुक ममता बनर्जी ने कविता में ऐसा क्यों कहा?

Mamata Banerjee Poem: ममता बनर्जी ने कहा कि जब तुम जन्मे थे, तब अकेले आए थे और जब मृत्यु होगी तब भी अकेले ही जाना होगा. तुम्हारे अच्छे कर्म हमेशा जिंदा रहेंगे, अपने अच्छे कामों पर विश्वास रखो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 12 May 2026 10:59 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ममता बनर्जी ने चुनाव हार के बाद 'साहसी' कविता साझा की।
  • कविता में हार के बावजूद आत्मविश्वास बनाए रखने पर जोर दिया गया।
  • बनने को कहा गया साहसी, क्योंकि शक्ति भीतर ही निहित होती है।
  • कहा, अत्याचारियों का सामना मुस्कान से करें, बुराई अंततः टिकेगी नहीं।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद मंगलवार (12 मई, 2026) को एक कविता लिखकर सोशल मीडिया पर साझा की है. ममता बनर्जी ने अपनी कविता का शीर्षक ‘साहसी (BRAVE)’ दिया है.

इस कविता के माध्यम से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का कहना है कि व्यक्ति को हार मिलने के बावजूद अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, जब व्यक्ति में आत्मविश्वास भरा रहता है, तो उसे कोई किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है. इसलिए व्यक्ति को साहसी और मजबूत बनना चाहिए. यह कविता इस बात का संकेत है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद भी ममता बनर्जी का हौंसला नहीं टूटा है.

ममता बनर्जी ने कविता में क्या लिखा?

उन्होंने अपनी कविता में कहा, ‘साहसी और मजबूत बनो, अगर तुम हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहोगे, तो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा. तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है, उसे गरिमा के साथ बनाए रखो. कायर हमेशा कायर ही रहते हैं, मजबूत लोग हमेशा टिके रहते हैं. अत्याचारियों का हमेशा हंसी और मुस्कान के साथ सामना करो, तुम्हारी हंसी सी तुम्हारी मानसिक शक्ति है.’

यह भी पढ़ेंः ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मदद पर भारत की चीन को खरी-खरी, ऐसा सुनाया कि लगेगी जोर की मिर्ची

उन्होंने आगे लिखा, ‘जब तुम जन्मे थे, तब अकेले आए थे और जब मृत्यु होगी तब भी अकेले ही जाना होगा. तुम्हारे अच्छे कर्म हमेशा जिंदा रहेंगे, अपने अच्छे कामों पर विश्वास रखो. बुराई कहीं नहीं टिकेगी. फिलहाल हिम्मत मत हारो, अपने दिल से हमेशा प्यार करो. आखिर में जीत तुम्हारी ही होगी, बस यह विश्वास बनाए रखो.’

कविता के जरिए विरोधियों पर किया हमला?

टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने कविता के माध्यम से अपने विरोधियों पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कायर हमेशा कायर ही रहते हैं और मजबूत लोग हमेशा टिके रहते हैं. उन्होंने आगे कहा कि अत्याचार करने वालों का सामना चेहरे पर मुस्कान के साथ करना चाहिए, क्योंकि मुस्कान ही व्यक्ति की मानसिक शक्ति होती है.

यह भी पढे़ंः PM मोदी की अपील के बाद MP में BJP नेता ने निकाला 100 गाड़ियों का काफिला, कांग्रेस बोली भौकाल जमाने के लिए....

Published at : 12 May 2026 10:59 PM (IST)
Tags :
Kolkata WEST BENGAL MAMATA BANERJEE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘अकेले आए थे, अकेले ...’, आखिर भावुक ममता बनर्जी ने कविता में ऐसा क्यों कहा?
‘अकेले आए थे, अकेले ...’, आखिर भावुक ममता बनर्जी ने कविता में ऐसा क्यों कहा?
इंडिया
‘कोरोना काल हो या कुछ और, विपक्ष ने...’, पश्चिम एशिया तनाव के बीच फैल रही अफवाहों पर क्या बोले हरदीप सिंह पुरी?
‘कोरोना काल हो या कुछ और, विपक्ष ने...’, पश्चिम एशिया तनाव के बीच अफवाहों पर क्या बोले हरदीप सिंह पुरी?
इंडिया
देश के 14 राज्यों में नीट का पेपर लीक, कितना बड़ा सिंडिकेट.. 10 पॉइंट में जानें बड़े एग्जाम घोटाले में अबतक क्या-क्या हुआ?
14 राज्यों में NEET पेपर लीक, कितना बड़ा सिंडिकेट? एग्जाम घोटाले में अब तक क्या हुआ? 10 पॉइंट्स
इंडिया
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया- Note of Dissent
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया- Note of Dissent
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया- Note of Dissent
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया- Note of Dissent
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश: PM मोदी की अपील पर CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, कहा- 'अगले आदेश तक...'
मध्य प्रदेश: PM मोदी की अपील पर CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, कहा- 'अगले आदेश तक...'
क्रिकेट
शेन वॉटसन का KKR को लेकर बड़ा दावा, प्लेऑफ को लेकर जो कहा वो सभी टीमों की उड़ा देगा नींद
शेन वॉटसन का KKR को लेकर बड़ा दावा, प्लेऑफ को लेकर जो कहा वो सभी टीमों की उड़ा देगा नींद
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
विश्व
'हम 90% यूरेनियम संवर्धन...', ईरान ने दी अमेरिका को परमाणु हमले की बड़ी धमकी, क्या बिगड़ रहे हालात ?
'हम 90% यूरेनियम संवर्धन...', ईरान ने दी अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी, क्या बिगड़ रहे हालात ?
इंडिया
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
बिजनेस
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां और खेती से लेकर GDP पर बड़ा असर
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां, खेती और GDP पर बड़ा असर
यूटिलिटी
LPG News: रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार
रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget