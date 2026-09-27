EC विवाद: TMC-CPM के साथ आने पर बोलीं अग्निमित्रा पॉल - 'ममता ने खुद को बचाने...'

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीपीआईएम के नेता एमए बेबी की तरफ से फोन करने की खबरों के बीच अब पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, 'कौन कहता है कि ममता बनर्जी सीपीआईएम से बात नहीं करतीं? बंगाल में सीपीआई एम, टीएमसी की बी-टीम की तरह काम करती है. खुद को बचाने के लिए उन्होंने सीपीएम से हाथ मिला लिया है.'

उन्होंने आगे कहा कि यह पूरी तरह से उनके अपने अस्तित्व को बचाने की बात है. जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनीं, तो जिन लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या की थी, उन्हें ही प्रमोशन दिया गया.

जिसने गोली चलाई, उसे ही मंत्री बनाया: पॉल

उन्होंने आगे कहा कि जिस व्यक्ति ने नंदीग्राम में गोली चलाई थी, उसे मंत्री बनाया गया. जिन पुलिस अधिकारियों ने हत्याओं का आदेश दिया था, उन्हें ही प्रमोशन मिला. उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी के लिए खून खराबे का, चाहे वह सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं का हो या कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कोई मतलब नहीं है. उनके लिए सिर्फ किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना मायने रखता है. बंगाल की जनता भी यह बात समझ गई है.

वंदे मातरम पर क्या बोलीं बीजेपी नेता?

इसके अलावा उन्होंने वंदे मातरम को लेकर कहा है कि मां भारती का गीत तो गाना पड़ेगा. क्योंकि देश में रहेंगे, देश का खाएंगे, सब सुविधा लेंगे, देश या मां भारती की वंदना नहीं करेंगे, यह नहीं हो सकता है. अगर देश में रहना है, तो वंदे मातरम गाना है. अगर नहीं गाना है, तो जाइए दूसरे देश. वहां रहिए. इसके अलावा पॉल ने ममता बनर्जी के बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने मुझे कोलकाता से हटाया, आपको मैं दिल्ली से हटाऊंगा. इस पर राज्यमंत्री ने कहा कि मजाक करता है. अच्छा लगता है, ऐसा मजाक. सपना देखना अच्छी बात है.

नेताजी इंडोर स्टेडियम में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन

इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में , कार्तिक महाराज जी, और सारे भारत से संत लोग आए हैं. सब लोग हम इधर थे. 11 हजार कंठ में गीता पाठ हो रहा है. गीता तो हमारे जीवन के दिगनिर्देश करता है. गीता सभी के लिए है. यह सिर्फ हिंदुओं का किताब नहीं है. यह जीवन का किताब है. और जीवन दर्शन समझना है, तो सभी को गीता पाठ करना है. लेकिन बंगाल में गीता, हिंदुत्व को कॉर्नर कर रखा हुआ था. हिंदू होना गलती था. क्राइम था. आज नया सरकार माननीय शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में होने के बाद, आज सनातनियों को फिर से वो खोया हुआ सम्मान मिल रहा है. संत लोगों को सम्मान मिल रहा है. आज हिंदू धर्म को, जो सनातन धर्म है, उसको सम्मान मिल रहा है. नहीं नेताजी इंडोर स्टेडियम में कभी परमिशन नहीं दिया जाता. गीता पाठ कोई पॉलिटिकल इंवेंट नहीं है.