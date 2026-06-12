NDA को समर्थन देने के लिए कौन-कौन तैयार? TMC के 19 लोकसभा सांसदों के साइन वाली चिट्ठी वायरल

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNDA को समर्थन देने के लिए कौन-कौन तैयार? TMC के 19 लोकसभा सांसदों के साइन वाली चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल

NDA को समर्थन देने के लिए कौन-कौन तैयार? TMC के 19 लोकसभा सांसदों के साइन वाली चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल

Mamata Banerjee: पत्र में साइन करने वालों में बारासात सांसद काकोली घोष दस्तीदार, बीरभूम सांसद शताब्दी रॉय, मथुरापुर के सांसद बापी हलदर, बर्धमान पुरबा की सांसद शर्मिला सरकार समेत कई और नाम शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 12 Jun 2026 09:23 PM (IST)
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  • 19 टीएमसी बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा।
  • पत्र में घोष दस्तीदार के नेतृत्व में अलग गुट की मांग।
  • बागी सांसदों ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन दिया।
  • एक बागी सांसद ने सोशल मीडिया पर वायरल लिस्ट को असली बताया।

ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 19 बागी लोकसभा सांसदों के समर्थन को लेकर मचे बवाल के बीच हस्ताक्षर वाला एक कथित पत्र सामने आया है, जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा गया है. इस चिट्ठी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध किया गया है कि काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में एक अलग गुट को मान्यता दिया जाए. इसके साथ ही पत्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को समर्थन देने की भी बात कही गई है.

किन-किन सांसदों ने एनडीए को दिया समर्थन?

पीटीआई भाषा के मुताबिक, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजे गए हस्ताक्षरित पत्र के सामने आने से उन सांसदों के बारे में तस्वीर साफ होती नजर हो रही है, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी के करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी के नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं. हालांकि, इस पत्र की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है. 

सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में वायरल हो रहे 19 बागियों के साइन वाले पत्र के मुताबिक, पत्र में साइन करने वालों में बारासात की सांसद काकोली घोष दस्तीदार, बीरभूम की सांसद शताब्दी रॉय, मथुरापुर के सांसद बापी हलदर, बर्धमान पुरबा की सांसद शर्मिला सरकार, कूचबिहार के सांसद जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया और बोलपुर के सांसद असित मल का नाम शामिल हैं.

नामों की लिस्ट पर बागी सांसद ने क्या दी प्रतिक्रिया?

इस संबंध में टीएमसी के एक बागी सांसद ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘जो लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, वह पूरी तरह से असली है. इसमें कुछ और भी लोगों के नाम आगे जोड़े जा सकते हैं.’ जबकि बागी गुट के करीबी सूत्रों का दावा है कि सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को घोष दस्तीदार के नेतृत्व में एक अलग संसदीय गुट बनाने की जानकारी दी और अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाए रखते हुए NDA का समर्थन करने के फैसले से उन्हें अवगत कराया. 

यह भी पढ़ेंः टीएमसी के बागी गुट सोमवार को स्पीकर से करेंगे मुलाकात, रविवार को होगी बैठक, भड़के कीर्ति आजाद

Published at : 12 Jun 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
TMC Kakoli Ghosh Dastidar MAMATA BANERJEE LOK SABHA
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