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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइधर इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुईं ममता, उधर केन्द्रीय मंत्री के घर पहुंच गए 14 टीएमसी सांसद

इधर इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुईं ममता, उधर केन्द्रीय मंत्री के घर पहुंच गए 14 टीएमसी सांसद

विपक्षी एकजुटता को लेकर रणनीति बनाई जा रही थी, उसी दौरान ममता बनर्जी भी उसमें मौजूद थीं. लेकिन इसी वक्त दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के 14 सांसद केंद्रीय मंत्री भूपिन्दर यादव से मिलने के लिए 9, मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुंचे हुए थे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 08 Jun 2026 06:27 PM (IST)
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जिस समय सोमवार को इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी और विपक्षी एकजुटता को लेकर रणनीति बनाई जा रही थी, उसी दौरान ममता बनर्जी भी उसमें मौजूद थीं. लेकिन इसी वक्त दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के 14 सांसद केंद्रीय मंत्री भूपिन्दर यादव से मिलने के लिए 9, मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुंचे हुए थे.

टीएमसी के जिन 14 लोकसभा सांसदों ने आज शुभेंदु अधिकारी के साथ हुई बैठक में हिस्सा लिया, उनमें काकोली दस्तीदार, शताब्दी रॉय, बापी हलदर, अरूप चक्रवर्ती, जून मलीह, दीपक अधिकारी, कालीपदा सोरेन, जगदीप बसुनिया, आसित मल, अबू ताहेर, खलिलुर रहमान, शर्मिला सरकार, प्रसुन बनर्जी और पार्थो भौमिक शामिल हैं.

TMC के 20 सांसदों की स्पीकर को चिट्ठी

तृणमूल कांग्रेस पार्टी के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई है. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, काकोली दस्तीदार ने कहा कि उनके समेत 20 सांसदों ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है.

टीएमसी में जारी टूट के बीच दल-बदल कानून भी चर्चा में है. यदि बागी सांसदों की संख्या दो-तिहाई तक पहुंचती है, तो उन पर दल-बदल कानून लागू नहीं होगा. संविधान की दसवीं अनुसूची के मुताबिक, लोकसभा में कम से कम 19 सांसदों का पार्टी छोड़ना जरूरी होगा.

सुखेंदु रॉय ने छोड़ी पार्टी

इससे पहले, Sukhendu Roy ने राज्यसभा से इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में लिप्त रही है. गौरतलब है कि टीएमसी के 13 राज्यसभा सांसदों में से केवल चार ही ममता बनर्जी के साथ बताए जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, राज्यसभा में भी स्थिति लोकसभा जैसी ही है, जहां 13 में से 9 सांसद बागी रुख अपनाए हुए हैं. ममता बनर्जी का समर्थन करने वाले नेताओं में डेरेक ओ'ब्रायन, डोला सेन, सागरिका घोष और मेनका गुरुस्वामी शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन

Published at : 08 Jun 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
Trinamool Congress MAMATA BANERJEE
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