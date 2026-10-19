'टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलियां चलना...', अभिषेक मनु सिंघवी का वार, क्या बोले अठावले?

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर हुई फायरिंग के बाद कांग्रेस और शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है. कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. वहीं रामदास अठावले ने कहा कि इसमें बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार कि कोशिश है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए. इस मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया दी है.

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर लिखा, 'मुंबई में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ढहती नजर आ रही है. टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चलना महाराष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर नाकामी को दिखा रहा है. सीएम देवेंद्र फडणवीस, जब बदमाश इतनी बेखौफ होकर गोलियां चला रहे हैं, तो फिर कानून का डर किसे है और इसकी जवाबदेही किसकी है?'

Mumbai is witnessing a chilling collapse of law and order. Gunshots at Tiger Shroff’s car is a damning indictment of Maharashtra’s security apparatus. @Dev_Fadnavis, when gangsters fire with such audacity, who is afraid of the law and who is accountable? — Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) October 18, 2026

अठावले ने फायरिंग पर क्या दी प्रतिक्रिया

रामदास अठावले ने कहा, 'टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी हुई है, हालांकि उन्हें चोट नहीं लगी है. ऐसा लगता है कि इसमें बिश्नोई गैंग का हाथ है. यह गिरोह इस तरह की घटना के लिए जिम्मेदार है. सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए. इस तरह की गैंगवार को खत्म किया जाना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.'

फायरिंग की घटना पर क्या बोले फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'यह बहुत निंदनीय है. मुंबई पुलिस ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है. निश्चित रूप से हमलावरों की पहचान भी कई गई है और जल्द इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और इनके आका जो कहीं छुपकर बैठे हैं, उनको भी हम ढूंढने का काम करेंगे. हम केंद्र सरकार की मदद से उनको ढूंढेंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी. कोई भी गैंग या कोई भी व्यक्ति हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा.'

RJD सांसद मनोज झा ने कहा, 'किसी ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है, इससे साफ पता चलता है कि कानून का राज कहीं भी नहीं है. जिनकी निगरानी में यह सब हो रहा है, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. लोग खौफ में हैं.'

संजय राउत ने फडणवीस पर साधा निशाना

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, 'देवेंद्र फडणवीस इस राज्य के गृहमंत्री हैं. वे मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उन्हीं की है. मुंबई में कभी सलमान खान पर हमला, बाबा सिद्दीकी की हत्या और ठाणे में हमारे शिवसैनिक प्रदीप पूर्णेकर की हत्या हो जाती है. कल टाइगर श्रॉफ पर गोलियां चलाई. यह 'जंगल राज' है. सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए. हालात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नियंत्रण से बाहर चले गए हैं.'

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, 'बॉम्बे पुलिस और ये सभी देश के माफिया के हाथ बिकी हुई है. लॉरेंस ग्रुप ने कह दिया हमने मरवाया. यह देश के प्रधानमंत्री और इस सरकार के लिए चुनौती है. बार-बार कभी बाबा सिद्दीकी, कभी सलमान खान, कभी टाइगर के साथ ऐसी घटना अमित शाह के लिए चैलेंज है. सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. सरकार आज इस देश का माफिया चला रहा है.'

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