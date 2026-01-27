हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी में बाघ का आतंक: गाय को बनाया शिकार, 15 किमी के दायरे में दहशत; वन विभाग का अलर्ट जारी

तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी में बाघ का आतंक: गाय को बनाया शिकार, 15 किमी के दायरे में दहशत; वन विभाग का अलर्ट जारी

Tiger Attack in Telangana: वन विभाग के अधिकारियों ने यदाद्री भुवनगिरी जिले में मृत गाय के शव के पास से ताजा फुटप्रिंट बरामद किए. इससे यह साबित होता है कि हमलावर एक बाघ ही है.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 27 Jan 2026 08:18 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के तुरकापल्ली मंडल के डट्टायपल्ली गांव में सोमवार (26 जनवरी, 2026) की शाम को एक बाघ के हमले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी. एक पशुपालक के सामने एक गाय पर हुए जानलेवा हमले ने 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस स्थित गांवों में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है. इस घटना के बाद वन विभाग ने तत्काल प्रभाव से अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सूर्यास्त के बाद घरों से बाहर न निकलने और जंगली इलाकों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है.

चश्मदीदों और वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरी घटना सोमवार (26 जनवरी, 2026) की शाम करीब 4 बजे घटी. पशुपालक जी. श्रीसैलम जब अपनी चार गायों को लेकर गांव के बाहरी इलाके में चराने गए थे, तो अचानक उन्होंने दो गायों को भयभीत हालत में भागते हुए देखा. जब श्रीसैलम वापस उस स्थान पर पहुंचे, तो वहां का नजारा डरावना था. एक गाय गले में गहरे घावों के साथ मृत पड़ी थी. श्रीसैलम खुद बाल-बाल बच गए, लेकिन यह नजारा उनके लिए एक बुरा सपना साबित हुआ.

पिछले हफ्ते भी हुई ऐसी घटना

यह घटना अकेली नहीं है, बल्कि एक कड़ी का हिस्सा है. महज एक सप्ताह पहले करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर इब्राहिमपुर गांव में भी एक पशु की मौत हुई थी, जिसके बाद वन विभाग ने ट्रैप कैमरे लगाने शुरू कर दिए थे. लगातार दूसरी बार बाघ के दिखने से यह स्पष्ट हो गया है कि यह बड़ा शिकारी इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से घूम रहा है. वन अमले ने मृत गाय के पास से ताजा फूटप्रिंट बरामद किए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमलावर एक बाघ है. अधिकारियों का मानना है कि बाघ अपने शिकार को खाने के लिए अगले 24 से 48 घंटों में फिर वापस आ सकता है.

वन विभाग बाघ की गतिविधि पर रख रही कड़ी नजर

एहतियात के तौर पर, वन विभाग ने डट्टायपल्ली, इब्राहिमपुर, तुरकापल्ली, टिम्मापुर, बासवापुर और रल्ला जंगांव के ग्रामीणों को सुरक्षित रहने के निर्देश दिए हैं. अतिरिक्त ट्रैप कैमरे लगाकर बाघ की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी बड़ी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

यह भी पढ़ेंः यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष ने जेब से ऐसा क्या निकाला कि देखकर हंसने लगे PM मोदी, ट्रंप को दे दिया बड़ा संदेश

Published at : 27 Jan 2026 08:18 PM (IST)
Tags :
Tiger Attack Yadadri Bhuvanagiri TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'एक तिहाई दुनिया की आबादी को...', भारत-EU ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया क्या होगा फायदा
'एक तिहाई दुनिया की आबादी को...', भारत-EU ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया क्या होगा फायदा
महाराष्ट्र
'मैंने सीना ठोककर महाराष्ट्र में कराया सत्ता परिवर्तन', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला
'मैंने सीना ठोककर महाराष्ट्र में कराया सत्ता परिवर्तन', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला
क्रिकेट
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: आशिकों की कॉलोनी में शाहिद–दिशा की फ्रेश केमिस्ट्री ने मचाया धमाल (27.01.2026)
Ayodhya GST Officer: शंकराचार्य के खिलाफ इस्तीफागुस्से में GST Officer पर जबरदस्त बरसे!
Budget 2026: Joint Income Tax Return से Middle Class को बड़ी राहत | Paisa Live
Vizhinjam Port: India का नया Maritime Hub जो China और Singapore को टक्कर देगा | Paisa Live
₹92 तक टूटा Rupee, Dollar के सामने Middle Class पर सीधा असर | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक तिहाई दुनिया की आबादी को...', भारत-EU ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया क्या होगा फायदा
'एक तिहाई दुनिया की आबादी को...', भारत-EU ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया क्या होगा फायदा
महाराष्ट्र
'मैंने सीना ठोककर महाराष्ट्र में कराया सत्ता परिवर्तन', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला
'मैंने सीना ठोककर महाराष्ट्र में कराया सत्ता परिवर्तन', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला
क्रिकेट
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
विश्व
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? आसिम मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक 4 ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक चार गिरफ्तार
हेल्थ
Skin Cancer: सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
यूटिलिटी
आपके घर के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा, जान लीजिए काम की बात
आपके घर के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा, जान लीजिए काम की बात
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget