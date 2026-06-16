जम्मू में पाकिस्तान के साथ लगने वाली LoC के पास विस्फोट, एक JCO समेत तीन जवान घायल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom घायल जवानों का अस्पताल में इलाज जारी, जांच शुरू।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के जम्मू में पाकिस्तान से लगने वाली नियंत्रण रेखा (LoC) के पास मंगलवार (16 जून, 2026) को एक बड़ी दुर्घटना घटी है. दरअसल, नियंत्रण रेखा के पास एक आकस्मिक धमाके में भारतीय सेना के एक जुनियर कमिशंड ऑफिसर (जेसीओ) समेत तीन जवान घायल हो गए हैं. यह धमाका उस वक्त हुआ, जब सेना के जवान अपनी रूटीन गश्त पर थे.

धमाके से गूंज उठी नौशेरा की बर्फीली पहाड़ियां

इस घटना के बारे में सूत्रों ने एबीपी न्यूज को जानकारी दी है कि जम्मू में पाकिस्तान सीमा से सटे राजौरी सेक्टर के नौशेरा इलाके में मंगलवार (16 जून, 2026) की सुबह करीब 11 बजे एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी. यह धमाका इतना जबरदस्त था कि नौशेरा में स्थित बर्फीली पहाड़ियां इस धमाके की आवाज से गूंज उठीं. धमाके की आवाज सुनते ही सुरक्षा बल हरकत में आ गए और धमाके की तत्काल जांच में जुट गए.

इलाके में बिछी थी कई लैंड माइन्स, एक हो गया विस्फोट

सूत्र ने बताया कि यह एक आकस्मिक धमाका था, जो राजौरी सेक्टर के नौशेरा इलाके में लगी एक लैंडमाइन के फटने की वजह से हुआ. यह हादसा उस समय हुआ जब भारतीय सेना के जवान अपनी रूटीन पेट्रोलिंग के लिए जा रहे थे. जिस इलाके में सेना के जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे, वहां कुछ लैंड माइंस लगी थी, जिनमें से एक में अचानक विस्फोट हो गया. इस लैंड माइन के विस्फोट की चपेट में आने से एक जुनियर कमिशन्ड ऑफिसर (JCO) समेत भारतीय सेना के तीन जवान घायल हो गए.

घायलों का चल रहा इलाज, जांच में जुटी सुरक्षा बल की टीम

विस्फोट के बाद जब सुरक्षा बल के अन्य अधिकारी और जवान घटनास्थल पर पहुंचे, तब उन्होंने घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. उल्लेखनीय है कि इस घटना में घायल हुए दोनों सेना के जवान अग्निवीर हैं.

इस घटना के बाद फिलहाल सुरक्षा बल धमाके के पीछे के मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए जांच में जुटे हुए हैं. वहीं, भारतीय सेना की ओर से अब तक इस घटना के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है.

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