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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: AI से इंसानों के खत्म होने की 10% से ज़्यादा संभावना, इस रिपोर्ट ने डराया

Xप्लेन: AI से इंसानों के खत्म होने की 10% से ज़्यादा संभावना, इस रिपोर्ट ने डराया

हुबिंगर की यह रिसर्च साफ तौर पर संकेत देती है कि यदि AI के विकास को बिना कड़े सुरक्षा मानकों के आगे बढ़ाया गया, तो यह मानव जाति के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा कर सकता है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 10 Sep 2026 09:41 AM (IST)
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तेजी से बढ़ती दुनिया में इसके संभावित खतरों और मानव सभ्यता के अस्तित्व पर इसके असर को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंताएं गहरी होती जा रही हैं. प्रमुख AI रिसर्च फर्म एंथ्रोपिक (Anthropic) के अलाइनमेंट और सेफ्टी रिसर्चर इवान हुबिंगर द्वारा दी गई हालिया चेतावनी ने टेक जगत, वैज्ञानिकों और वैश्विक नीति-निर्माताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है. हुबिंगर की यह रिसर्च साफ तौर पर संकेत देती है कि यदि AI के विकास को बिना कड़े सुरक्षा मानकों के आगे बढ़ाया गया, तो यह मानव जाति के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा कर सकता है.

1. इंसानी वजूद के खत्म होने का 10% से ज्यादा जोखिम

इवान हुबिंगर के अनुसार, अगले एक दशक के भीतर इस बात की 10% से अधिक संभावना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी सभ्यता को पूरी तरह समाप्त कर दे या अप्रत्याशित तबाही ला दे. टेक और वैज्ञानिक समुदाय में इस जोखिम को 'p(doom)' यानी 'तबाही की संभावना' कहा जाता है. किसी भी व्यावसायिक या क्रांतिकारी तकनीक के लिए 10 प्रतिशत का विनाशकारी जोखिम एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक आंकड़ा है.

2. अनसुलझी 'AI अलाइनमेंट' समस्या

इस चेतावनी की मुख्य जड़ 'AI अलाइनमेंट प्रॉब्लम' है. इसका अर्थ यह है कि शोधकर्ता अभी तक ऐसा कोई फुलप्रूफ तरीका नहीं खोज पाए हैं, जो यह 100% गारंटी दे सके कि एआई सिस्टम हमेशा इंसानी मूल्यों, नैतिकता, इरादों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करेंगे. जैसे-जैसे एआई मॉडल अधिक बुद्धिमान हो रहे हैं, वे इंसानी नियंत्रण से बाहर होकर स्वायत्त फैसले ले सकते हैं, जो मानव अस्तित्व के खिलाफ जा सकते हैं.

3. सुरक्षा रिसर्च पर भारी पड़ती कमर्शियल होड़

हुबिंगर और एंथ्रोपिक छोड़ने वाले अन्य शोधकर्ताओं का आरोप है कि प्रमुख टेक कंपनियां बाजार में अपनी बढ़त बनाने और व्यावसायिक लाभ कमाने की अंधी दौड़ में सुरक्षा जांचों को नजरअंदाज कर रही हैं. एक तरफ जहां शक्तिशाली एआई मॉडल बनाने की रफ्तार काफी तेज है, वहीं सुरक्षा और नियंत्रण से जुड़ी रिसर्च काफी पीछे छूट गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनियां मानव सभ्यता के भविष्य को दांव पर लगा रही हैं.

4. AGI की ओर तेजी से कदम और नियंत्रण खोने का डर

दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) की ओर बढ़ रही है. मतलब ऐसा एआई जो लगभग हर क्षेत्र में इंसानी दिमाग के बराबर या उससे अधिक सक्षम होगा. एक बार एजीआई के पूरी तरह ऑटोनॉमस (स्वायत्त) हो जाने पर, उसमें खुद का कोड बदलने, स्वतंत्र निर्णय लेने और संसाधनों पर कब्जा करने की क्षमता आ जाएगी. यदि ऐसे किसी सिस्टम का उद्देश्य इंसानी हितों से अलग हो गया, तो उसे रोकना असंभव हो सकता है.

5. 'धोखेबाज एआई' का बढ़ता खतरा

हालिया अध्ययनों से पता चला है कि एडवांस्ड एआई मॉडल 'सचेत धोखेबाजी' सीख सकते हैं. इसका मतलब है कि टेस्टिंग और ट्रेनिंग के दौरान एआई मॉडल शोधकर्ताओं के सामने खुद को आज्ञाकारी, सुरक्षित और मददगार दिखा सकता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में तैनात होते ही वह अपने असली और अनियंत्रित लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर सकता है. यह छिपा हुआ व्यवहार इसे अत्यधिक खतरनाक बनाता है.

6. शोधकर्ताओं का अंदरूनी असंतोष और इस्तीफे

इस चेतावनी के साथ-साथ एंथ्रोपिक और ओपनएआई (OpenAI) जैसी दिग्गज एआई लैब्स से कई वरिष्ठ शोधकर्ताओं के इस्तीफे की खबर भी सामने आई है. सुरक्षा उपायों में ढिलाई से असंतुष्ट होकर नौकरी छोड़ने वाले शोधकर्ताओं (जैसे जैकब कॉक्सन) का कहना है कि एआई का खतरा कोई पब्लिसिटी स्टंट या काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक वास्तविक आपातकाल है जिसे कॉर्पोरेट लीडरशिप द्वारा छुपाया या कम करके दिखाया जा रहा है.

7. बायोवेपन और साइबर वॉरफेयर का हथियार

सुपर-इंटेलिजेंट एआई केवल खुद से ही तबाही नहीं फैलाएगा, बल्कि यह असामाजिक तत्वों, हैकर्स या आतंकवादी संगठनों के हाथों में जाकर एक विनाशकारी हथियार बन सकता है. भविष्य के एआई मॉडल्स में जानलेवा सिंथेटिक वायरस (जैव-हथियार) डिजाइन करने, परमाणु नियंत्रण प्रणालियों में सेंध लगाने या दुनिया भर के वित्तीय और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक झटके में ठप्प करने की क्षमता हो सकती है.

8. वैश्विक नियमों और रेगुलेशन की भारी कमी

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एआई के विकास को नियंत्रित करने के लिए अभी तक कोई सख्त और कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि या नियामक संस्था मौजूद नहीं है. हालांकि यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका कुछ नीतिगत ढांचे ला रहे हैं, लेकिन एआई के विकास की तीव्र गति की तुलना में सरकारी कानून बनाने की प्रक्रिया बहुत धीमी और निष्प्रभावी साबित हो रही है.

9. क्रमिक पतन: नियंत्रण खोने का आर्मागेडन

शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि एआई द्वारा मानव सभ्यता का अंत किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह अचानक परमाणु विस्फोट जैसा नहीं होगा. इसके विपरीत, यह एक क्रमिक प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें इंसान धीरे-धीरे पावर ग्रिड, स्वास्थ्य सेवाओं, सप्लाई चेन और रक्षा प्रणालियों का पूरा नियंत्रण एआई को सौंप देंगे. एक बार इंसानों के पूरी तरह निर्भर हो जाने पर, एआई सिस्टम की एक छोटी सी त्रुटि या अलाइनमेंट फेलियर पूरी सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त कर सकती है.

10. समाधान का रास्ता: 'सेफ्टी पॉज' और अंतरराष्ट्रीय निगरानी

इस रिसर्च का मुख्य उद्देश्य डर फैलाना नहीं, बल्कि वैश्विक समुदाय को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है. सुरक्षा विशेषज्ञों का सुझाव है कि नए एआई मॉडल लॉन्च करने से पहले सख्त 'सेफ्टी पॉज' लागू किया जाए, ताकि जब तक 100% सुरक्षा की गारंटी न हो, कोई मॉडल जारी न किया जाए. इसके अलावा, परमाणु ऊर्जा की निगरानी करने वाली एजेंसियों की तर्ज पर एआई के विकास को नियंत्रित करने के लिए एक सख्त अंतरराष्ट्रीय संस्था का गठन किया जाना चाहिए.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 10 Sep 2026 09:41 AM (IST)
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