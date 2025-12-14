केरल की पहली महिला DGP बनेंगी तिरुवनंतपुरम की पहली महिला मेयर! बीजेपी करेगी आर श्रीलेखा का फैसला
Thiruvananthapuram Corporation Election: केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की है. अब खबर है कि बीजेपी पूर्व डीजीपी आर श्रीलेखा को मेयर बना सकती है.
तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया है. बीजेपी ने पहली बार यहां बहुमत हासिल कर लिया और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) की 45 साल पुरानी लगातार सत्ता को खत्म कर दिया. नगर निगम में कुल 101 वार्ड हैं. बीजेपी को 50 वार्ड, LDF को 29, UDF को 19 और अन्य को 2 वार्ड पर जीत मिली है.
तिरुवनंतपुरम का मेयर चुनेगी बीजेपी
बीजेपी को पूर्ण बहुमत के लिए 51 सीटें चाहिए थीं, लेकिन 50 सीटों के साथ वह सबसे बड़ी पार्टी बन गई है. अब पार्टी नेतृत्व मेयर चुनने का फैसला करेगा. सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व DGP आर श्रीलेखा की हो रही है. वह सस्थमंगलम वार्ड से BJP की टिकट पर चुनाव लड़ीं और रिकॉर्ड मार्जिन से जीतीं हैं.
माना जा रहा है कि BJP उन्हें मेयर बना सकती है. अगर ऐसा होता है तो वह तिरुवनंतपुरम की पहली महिला मेयर बनेंगी और BJP की तरफ से राजधानी में पहली मेयर होंगी.
केरल की पहली महिला IPS अधिकारी हैं श्रीलेखा
- जनवरी 1987 में श्रीलेखा केरल की पहली महिला IPS अधिकारी बनीं थीं.
- उन्होंने CBI में काम किया, जहां भ्रष्टाचार विरोधी छापों के लिए 'रेड श्रीलेखा' के नाम से मशहूर हुईं.
- केरल पुलिस में कई जिलों में क्राइम ब्रांच, विजिलेंस, फायर फोर्स, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और जेल विभाग जैसे कई विभागों में काम किया.
- 2017 में वह केरल की पहली महिला DGP बनीं थीं.
- दिसंबर 2020 में 33 साल की सेवा के बाद रिटायर हुईं.
- रिटायरमेंट के बाद अक्टूबर 2024 में BJP जॉइन की. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर पार्टी में आईं.
चुनाव प्रचार में LDF और कांग्रेस ने उन पर काफी व्यक्तिगत हमले किए, लेकिन मतदाताओं ने इसे खारिज कर उन्हें बड़ा समर्थन दिया है.
मेयर पद का फैसला पार्टी पर निर्भर करेगा
चुनाव जीत के बाद श्रीलेखा ने कहा, 'सस्थमंगलम वार्ड में इतना बड़ा मार्जिन पहले कभी किसी को नहीं मिला. मैं लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं. नामांकन के दिन से LDF और कांग्रेस ने अपेक्षा से ज्यादा सीमा पार की आलोचना की, लेकिन लोगों ने सब खारिज कर मुझे साथ दिया.'
मेयर पद पर उन्होंने कहा कि फैसला पार्टी नेतृत्व का होगा. यह जीत केरल की राजनीति में बड़ा बदलाव मानी जा रही है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम लंबे समय से लेफ्ट का गढ़ रहा है. BJP ने इसे अपनी बड़ी सफलता बताया है.
